Llevan la UAAAN y DIF Coahuila concimientos de herbolaria a comunidades de Ocampo

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    Llevan la UAAAN y DIF Coahuila concimientos de herbolaria a comunidades de Ocampo
    Habitantes del ejido Charcos de Figueroa reciben capacitación sobre el uso responsable de plantas medicinales como parte del Programa Salud y Bienestar Comunitario. CORTESÍA

Especialistas fortalecen capacidades locales mediante capacitación práctica sobre el uso responsable de plantas medicinales

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el DIF Coahuila fortalecieron su colaboración para impulsar el desarrollo de las comunidades rurales con la puesta en marcha del taller “Medicina alternativa (botánica medicinal)” en el ejido Charcos de Figueroa, municipio de Ocampo, como parte del Programa Salud y Bienestar Comunitario 2026 (PSBC).

La capacitación busca brindar herramientas teóricas y prácticas para el aprovechamiento responsable de las plantas medicinales, fomentando alternativas de autocuidado respaldadas por el conocimiento científico y el uso tradicional de la herbolaria.

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El curso es impartido por la bióloga Silvia Pérez Cuéllar, quien desarrolla jornadas intensivas de 6 horas diarias iniciadas el pasado 29 de junio, durante las cuales las y los participantes adquieren conocimientos sobre los principios de la herbolaria, las propiedades terapéuticas de las especies vegetales nativas y sus aplicaciones en la salud.

$!El taller combina conocimientos científicos y saberes tradicionales para promover alternativas de autocuidado y salud comunitaria.
El taller combina conocimientos científicos y saberes tradicionales para promover alternativas de autocuidado y salud comunitaria. CORTESÍA

Asimismo, reciben formación sobre las épocas adecuadas para la recolección de plantas, técnicas de conservación, manejo correcto de dosis, prevención de intoxicaciones, así como criterios de calidad e inocuidad para la elaboración de productos medicinales.

Como parte del componente práctico, los asistentes aprenden a preparar extractos, geles, pomadas, jarabes, aceites y microdosis, fortaleciendo habilidades que pueden convertirse en una alternativa para mejorar el bienestar familiar y comunitario.

En el desarrollo de esta actividad participan los estudiantes del Posgrado en Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saúl Israel Rodríguez Sosa y Gilberto Lara Lagunes, quienes colaboran en las labores de acompañamiento y asesoría técnica.

$!Estudiantes de posgrado de la Narro participan en las actividades de capacitación desarrolladas en coordinación con el DIF Coahuila.
Estudiantes de posgrado de la Narro participan en las actividades de capacitación desarrolladas en coordinación con el DIF Coahuila. CORTESÍA

La coordinación del taller está a cargo de la promotora del DIF Coahuila, Daniela Trujillo Pérez, cuyo trabajo ha permitido consolidar esta estrategia de capacitación en beneficio de los habitantes del ejido.

Autoridades universitarias destacaron que la respuesta de la comunidad ha sido altamente positiva, reflejada en el interés y la participación de los asistentes, lo que reafirma el compromiso de la institución de llevar el conocimiento científico más allá de las aulas y contribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales de Coahuila.

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