UAAAN y DIF Coahuila impulsan capacitación para aprovechar la cera de candelilla en comunidades rurales

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    UAAAN y DIF Coahuila impulsan capacitación para aprovechar la cera de candelilla en comunidades rurales
    La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el DIF Coahuila iniciaron acciones conjuntas del Programa de Salud y Bienestar Comunitario 2026 en el ejido Acebuches. CORTESÍA

Habitantes del ejido Acebuches reciben formación para generar productos con mayor valor comercial y fortalecer la economía local

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) dio inicio al convenio de colaboración con el DIF Coahuila para desarrollar acciones conjuntas dentro del Programa de Salud y Bienestar Comunitario 2026 (PSBC 2026), estrategia orientada a fortalecer las capacidades productivas y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales del estado.

Como primera actividad derivada de esta alianza, ambas instituciones pusieron en marcha el taller ”Valor agregado, transformación y aprovechamiento de la cera de candelilla”, que se desarrolla en el ejido Acebuches, municipio de Ocampo, bajo la impartición del Maestro en Ciencias, Miguel García Moreno.

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Durante jornadas intensivas de seis horas diarias de trabajo, iniciadas el pasado 29 de junio, los integrantes de los grupos de desarrollo comunitario reciben capacitación teórica y práctica para aprovechar de manera sustentable uno de los recursos naturales más representativos de la región.

$!Habitantes de Ocampo reciben capacitación para transformar la cera de candelilla en productos con valor agregado y mayor potencial de comercialización.
Habitantes de Ocampo reciben capacitación para transformar la cera de candelilla en productos con valor agregado y mayor potencial de comercialización. CORTESÍA

Entre los conocimientos impartidos destacan las técnicas para la extracción y purificación de la cera de candelilla, la elaboración de artesanías, manualidades y productos naturales para el cuidado personal, así como el uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP) y las medidas para el almacenamiento y manejo seguro del recurso.

FORTALECEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS COMUNIDADES

Las actividades cuentan con el acompañamiento del responsable técnico del Programa de Salud y Bienestar Comunitario 2026, doctor Epifanio Castro del Ángel, así como del jefe del Departamento de Extensión Agropecuaria de la UAAAN, Maestro en Ciencias Juan Antonio López López.

$!Especialistas de la UAAAN y promotores del DIF Coahuila acompañan las jornadas de formación orientadas al desarrollo productivo de las comunidades rurales.
Especialistas de la UAAAN y promotores del DIF Coahuila acompañan las jornadas de formación orientadas al desarrollo productivo de las comunidades rurales. CORTESÍA

De igual manera, participan en las labores de campo la doctora María Magdalena Cervantes Zúñiga y el ingeniero Fernando García García, promotor del DIF Coahuila, quienes brindan seguimiento a las acciones de capacitación y fortalecimiento comunitario.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro destacó que este esfuerzo conjunto busca impulsar proyectos productivos que permitan agregar valor a la cera de candelilla, fomentar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para las familias de las comunidades rurales de Coahuila.

Asimismo, reconoció el entusiasmo y compromiso mostrado por las y los participantes, quienes, a través de la capacitación, fortalecen sus conocimientos y habilidades para transformar este recurso en productos con mayor valor agregado y potencial comercial.

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