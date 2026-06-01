Llevará IMSS mastografías gratuitas a las cinco regiones de Coahuila, durante junio

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    Llevará IMSS mastografías gratuitas a las cinco regiones de Coahuila, durante junio
    El IMSS Coahuila pondrá en marcha durante junio una ruta estatal de mastógrafos móviles para acercar estudios preventivos a las derechohabientes. CORTESÍA

Unidades móviles recorrerán municipios para impulsar la detección temprana del cáncer de mama entre derechohabientes

Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila desplegará durante junio una estrategia estatal de mastografía móvil que permitirá acercar este estudio a mujeres derechohabientes de distintas regiones de la entidad.

La iniciativa contempla la operación de unidades equipadas con mastógrafos móviles en municipios de las regiones Norte, Centro, Carbonífera, Laguna y Sureste, facilitando el acceso a un examen fundamental para la identificación temprana de esta enfermedad.

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El coordinador de Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS Coahuila, David Alejandro Obando Izquierdo, informó que las mastografías estarán dirigidas a mujeres derechohabientes mayores de 40 años y se realizarán mediante cita previa en las unidades médicas participantes.

$!Las unidades recorrerán municipios de las regiones Norte, Centro, Carbonífera, Laguna y Sureste para fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama.
Las unidades recorrerán municipios de las regiones Norte, Centro, Carbonífera, Laguna y Sureste para fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama. CORTESÍA

El especialista reiteró que el estudio es completamente gratuito, por lo que exhortó a las interesadas a acudir a su Unidad de Medicina Familiar para conocer fechas, horarios y requisitos de atención.

REFUERZAN PREVENCIÓN EN TODO EL ESTADO

Como parte de la estrategia, los mastógrafos recorrerán hospitales y unidades médicas de municipios como Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero, Parras, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Zaragoza, Nava, Monclova, Frontera, Castaños, Sabinas, Nueva Rosita, Melchor Múzquiz y Ramos Arizpe.

$!Autoridades médicas exhortaron a las derechohabientes a informarse en su unidad de adscripción sobre fechas y horarios disponibles.
Autoridades médicas exhortaron a las derechohabientes a informarse en su unidad de adscripción sobre fechas y horarios disponibles. CORTESÍA

En la Región Sureste, las jornadas se realizarán en la Unidad de Medicina Familiar No. 3 de Ramos Arizpe el 15 de junio y en la UMF No. 88 el 29 de junio, mientras que en el resto de las regiones se desarrollarán visitas programadas durante todo el mes.

Las autoridades médicas destacaron que la detección temprana continúa siendo una de las herramientas más efectivas para mejorar el pronóstico y tratamiento del cáncer de mama, por lo que hicieron un llamado a las derechohabientes a aprovechar este servicio preventivo.

A través de estas acciones, el IMSS busca ampliar la cobertura de estudios diagnósticos, reducir barreras de acceso y fortalecer la cultura de la prevención entre las mujeres coahuilenses.

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