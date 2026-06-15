Lluvias afectan instalaciones de la UAdeC en Piedras Negras y Monclova

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    Lluvias afectan instalaciones de la UAdeC en Piedras Negras y Monclova
    El rector Octavio Pimentel informó que se realizan inspecciones para evaluar el alcance de los daños. CORTESÍA
    Lluvias afectan instalaciones de la UAdeC en Piedras Negras y Monclova

La Universidad Autónoma de Coahuila suspendió actividades en Piedras Negras y mantiene una evaluación de daños en sus instalaciones tras las precipitaciones registradas desde la noche del lunes.

Las fuertes lluvias registradas desde la madrugada de este lunes en el estado provocaron inundaciones y filtraciones de agua en instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en Piedras Negras y Monclova, informó el rector Octavio Pimentel.

Pimentel indicó que personal de la Coordinación de la Unidad Norte y de Administración Patrimonial realiza recorridos para evaluar las condiciones de los planteles y determinar el alcance de las afectaciones. Precisó que hasta el momento se han reportado inundaciones, aunque el diagnóstico oficial se emitirá una vez concluidas las inspecciones.

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Entre los espacios con mayores problemas se encuentra la Escuela de Ciencias de la Salud de Piedras Negras, donde se registraron filtraciones de agua, así como la acumulación de agua en las canchas de la Unidad Luis Donaldo Colosio. El rector aclaró que no existen daños estructurales en el inmueble, aunque reconoció que la facultad presenta problemas recurrentes relacionados con su sistema pluvial y de techumbre.

Ante las condiciones climáticas y las afectaciones en accesos y espacios universitarios, la institución determinó suspender las actividades académicas en Piedras Negras como medida preventiva para proteger a estudiantes y trabajadores.

$!La UAdeC descartó daños estructurales en planteles.
La UAdeC descartó daños estructurales en planteles. CORTESÍA

En Monclova, la principal afectación se presentó en la Infoteca, donde las salidas de agua resultaron insuficientes ante el volumen de precipitación acumulada.

El rector destacó que la universidad trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación de Coahuila y las autoridades de Protección Civil para definir las medidas que se aplicarán en las próximas horas respecto a las actividades académicas en la región.

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Sobre la atención de los daños, explicó que la institución revisa las pólizas de seguro de sus edificios y las bitácoras de mantenimiento para determinar en qué casos procederá la solicitud de cobertura. Añadió que, aunque ya no existen fondos federales específicos para contingencias como los que operaban anteriormente, la universidad mantendrá coordinación con el Gobierno del Estado para atender las afectaciones que se presenten.

Pimentel señaló que las revisiones continuarán durante las próximas horas para actualizar el estado de los planteles afectados.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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