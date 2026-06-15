Inundan lluvias la Escuela Normal de Monclova; evacuan a decenas de alumnos (video)

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    Inundan lluvias la Escuela Normal de Monclova; evacuan a decenas de alumnos (video)
    Decenas de estudiantes de la Escuela Normal de Monclova fueron evacuados luego de que el agua ingresara a distintas áreas del plantel, derivado de las intensas lluvias registradas durante la mañana de este lunes. TOMADAS DEL VIDEO

Las lluvias también provocaron afectaciones en distintas vialidades de la ciudad, donde se reportaron vehículos varados y cierres preventivos para reducir riesgos entre la población

MONCLOVA, COAH.- Las intensas lluvias registradas la mañana de este lunes provocaron severas inundaciones en diversos sectores de Monclova, afectando también a planteles educativos.

Uno de los casos más preocupantes se presentó en la Escuela Normal de Monclova, donde decenas de estudiantes tuvieron que ser evacuados debido a la acumulación de agua en las instalaciones.

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La situación encendió las alertas entre autoridades educativas y de Protección Civil, luego de que el agua ingresara a distintas áreas del plantel, poniendo en riesgo a alumnos y personal docente.

A través de redes sociales, los estudiantes comenzaron a difundir imágenes que generaron preocupación inmediata debido a la cantidad de agua que estaba ingresando a las instalaciones.

El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, confirmó que recibió el reporte sobre las condiciones en la Escuela Normal y señaló que personal de la dependencia acudió al lugar para evacuar a la comunidad estudiantil, así como para evaluar los daños y brindar apoyo en caso de ser necesario.

Además de la afectación en el plantel educativo, las lluvias generaron múltiples reportes de vehículos varados y encharcamientos en importantes vialidades de la ciudad. Entre los puntos con mayores complicaciones se encuentran la colonia Anáhuac, el bulevar San José, el sector de Puerta 4 y diversas zonas del norte, oriente y poniente de Monclova.

Ante el incremento del nivel del agua, Protección Civil implementó cierres parciales y restricciones en algunas vialidades para prevenir accidentes y salvaguardar a la población.

Pedro Alvarado hizo un llamado a la ciudadanía para evitar salir de sus hogares si no es necesario y, sobre todo, no intentar cruzar corrientes de agua ni a pie ni en vehículo.

“Si ven que incrementó el nivel del agua en alguna avenida, no se aventuren a cruzarla. Lo más importante es proteger a los ciudadanos, a los niños y a los adultos mayores”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades continúan atendiendo reportes relacionados con las lluvias y mantienen un monitoreo constante en distintos sectores de la ciudad, así como en escuelas que pudieran presentar afectaciones por las precipitaciones.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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