Inundan lluvias la Escuela Normal de Monclova; evacuan a decenas de alumnos (video)

MONCLOVA, COAH.- Las intensas lluvias registradas la mañana de este lunes provocaron severas inundaciones en diversos sectores de Monclova, afectando también a planteles educativos. Uno de los casos más preocupantes se presentó en la Escuela Normal de Monclova, donde decenas de estudiantes tuvieron que ser evacuados debido a la acumulación de agua en las instalaciones.

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La situación encendió las alertas entre autoridades educativas y de Protección Civil, luego de que el agua ingresara a distintas áreas del plantel, poniendo en riesgo a alumnos y personal docente. A través de redes sociales, los estudiantes comenzaron a difundir imágenes que generaron preocupación inmediata debido a la cantidad de agua que estaba ingresando a las instalaciones. El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, confirmó que recibió el reporte sobre las condiciones en la Escuela Normal y señaló que personal de la dependencia acudió al lugar para evacuar a la comunidad estudiantil, así como para evaluar los daños y brindar apoyo en caso de ser necesario. Además de la afectación en el plantel educativo, las lluvias generaron múltiples reportes de vehículos varados y encharcamientos en importantes vialidades de la ciudad. Entre los puntos con mayores complicaciones se encuentran la colonia Anáhuac, el bulevar San José, el sector de Puerta 4 y diversas zonas del norte, oriente y poniente de Monclova.

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Ante el incremento del nivel del agua, Protección Civil implementó cierres parciales y restricciones en algunas vialidades para prevenir accidentes y salvaguardar a la población. Pedro Alvarado hizo un llamado a la ciudadanía para evitar salir de sus hogares si no es necesario y, sobre todo, no intentar cruzar corrientes de agua ni a pie ni en vehículo. “Si ven que incrementó el nivel del agua en alguna avenida, no se aventuren a cruzarla. Lo más importante es proteger a los ciudadanos, a los niños y a los adultos mayores”, señaló. Hasta el momento, las autoridades continúan atendiendo reportes relacionados con las lluvias y mantienen un monitoreo constante en distintos sectores de la ciudad, así como en escuelas que pudieran presentar afectaciones por las precipitaciones.

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