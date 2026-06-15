Lluvias continuarán en Coahuila durante las próximas horas

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    Lluvias continuarán en Coahuila durante las próximas horas
    La Región Norte registró las precipitaciones más intensas, con más de cinco pulgadas de acumulación. LIDIET MEXICANO

Protección Civil del Estado advierte que las precipitaciones afectarán principalmente a las regiones Norte y Sureste

Las lluvias continuarán en Coahuila durante los próximos días debido a las condiciones de humedad e inestabilidad atmosférica que prevalecen en la entidad, informó el subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán García.

El funcionario señaló que las precipitaciones seguirán afectando distintas regiones del estado, particularmente la Región Sureste.

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“La lluvia continúa el día de hoy y también el día de mañana para la Región Sureste”, indicó.

Respecto a las afectaciones registradas en otras zonas de Coahuila, explicó que en la Región Norte las precipitaciones más intensas se presentaron durante la madrugada.

“En la Región Norte, la lluvia se presentó aproximadamente de las 03:00 a las 05:30 horas, con más de cinco pulgadas de acumulación”, detalló.

La intensidad de las precipitaciones provocó inundaciones en diversos sectores, principalmente por el volumen de agua registrado en un corto periodo de tiempo.

“Fue lo que causó algunas inundaciones en diversos sectores de la ciudad”, señaló.

Durán García destacó que este año se ha registrado una cantidad de lluvia superior a la observada en 2025. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones acumuladas presentan un incremento significativo.

“De manera extraordinaria, se registra un 30 por ciento más de lluvia en comparación con el año pasado”, afirmó.

El subsecretario advirtió que la población debe mantenerse alerta, ya que la temporada de ciclones continúa activa y podría generar nuevas precipitaciones en la entidad.

“La lluvia continúa; recuerden que todavía estamos en temporada de ciclones”, expresó.

Asimismo, explicó que los sistemas ciclónicos que se desarrollan tanto en el Pacífico como en el Golfo de México generan remanentes que alcanzan territorio coahuilense.

“Los ciclones del Pacífico y del Golfo generan remanentes que llegan a nuestro estado con menor intensidad, pero con acumulación importante de agua”, comentó.

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Ante este panorama, Protección Civil reiteró una serie de recomendaciones preventivas para la población, entre ellas evitar salir de casa si no es necesario, no cruzar arroyos ni corrientes de agua y permanecer resguardados en lugares seguros durante las tormentas.

“En caso de alguna contingencia, comunicarse de forma inmediata al 911 para que las corporaciones puedan acudir”, indicó.

Finalmente, Durán García exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, medios de comunicación y plataformas digitales, con el fin de atender oportunamente cualquier aviso o alerta emitida por las autoridades.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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