Lluvias continuarán en Coahuila durante las próximas horas

El funcionario señaló que las precipitaciones seguirán afectando distintas regiones del estado, particularmente la Región Sureste.

Las lluvias continuarán en Coahuila durante los próximos días debido a las condiciones de humedad e inestabilidad atmosférica que prevalecen en la entidad, informó el subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán García.

“La lluvia continúa el día de hoy y también el día de mañana para la Región Sureste”, indicó.

Respecto a las afectaciones registradas en otras zonas de Coahuila, explicó que en la Región Norte las precipitaciones más intensas se presentaron durante la madrugada.

“En la Región Norte, la lluvia se presentó aproximadamente de las 03:00 a las 05:30 horas, con más de cinco pulgadas de acumulación”, detalló.

La intensidad de las precipitaciones provocó inundaciones en diversos sectores, principalmente por el volumen de agua registrado en un corto periodo de tiempo.

“Fue lo que causó algunas inundaciones en diversos sectores de la ciudad”, señaló.

Durán García destacó que este año se ha registrado una cantidad de lluvia superior a la observada en 2025. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones acumuladas presentan un incremento significativo.

“De manera extraordinaria, se registra un 30 por ciento más de lluvia en comparación con el año pasado”, afirmó.

El subsecretario advirtió que la población debe mantenerse alerta, ya que la temporada de ciclones continúa activa y podría generar nuevas precipitaciones en la entidad.

“La lluvia continúa; recuerden que todavía estamos en temporada de ciclones”, expresó.

Asimismo, explicó que los sistemas ciclónicos que se desarrollan tanto en el Pacífico como en el Golfo de México generan remanentes que alcanzan territorio coahuilense.

“Los ciclones del Pacífico y del Golfo generan remanentes que llegan a nuestro estado con menor intensidad, pero con acumulación importante de agua”, comentó.