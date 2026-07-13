Decomiso histórico: monto por incautar a ‘El Mayo’ equivale a 21% de la economía de Coahuila

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    Decomiso histórico: monto por incautar a ‘El Mayo’ equivale a 21% de la economía de Coahuila
    Los 15 mil millones de dólares que entregaría Zambada a la justicia norteamericana es el mayor monto en la historia, superando los más de 12 mil millones de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Especial

Los 15 mil millones de dólares, que serían la mayor incautación en la historia del narco mexicano, representarían la cuarta mayor fortuna del país

La solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos para decomisar 15 mil millones de dólares (262 mil 866 millones de pesos al tipo de cambio de hoy) a Ismael “El Mayo” Zambada no solo representa la mayor incautación económica planteada contra un narcotraficante mexicano, sino también una cifra de dimensiones comparables con economías de estados mexicanos completos.

El monto que las autoridades estadounidenses buscan confiscar equivale al 21.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de Coahuila, que ascendió a un billón 236 mil 356 millones de pesos durante 2024, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fiscalia-de-eu-pide-cadena-perpetua-para-el-mayo-y-decomiso-de-15-mil-mdd-AF22144499

La dimensión del decomiso también supera ampliamente las finanzas públicas del estado. Los 262 mil 866 millones de pesos representan más de tres veces el Presupuesto de Egresos de Coahuila para 2026, aprobado por 78 mil 370 millones de pesos.

La cantidad también rebasa el patrimonio de la mayoría de las mayores fortunas de México.

La cifra que Estados unidos le busca incautar a Estados Unidos solo es superada por tres fortunas en el país: Carlos Slim y su familia (125 mil millones de dólares), Germán Larrea (67 mil 100 millones de dólares) y Alejandro Baillères (19 mil 500 millones), de acuerdo con publicaciones de Forbes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-el-mayo-zambada-a-eu-pasar-sus-ultimos-anos-en-prision-medica-por-su-estado-de-salud-FN21970335

El monto de Zambada es superior a la cuarta y quinta mayores fortunas en el país que son de María Asunción Aramburuzabala (9 mil 300 millones) y Carlos Hank Rhon (4 mil 600 millones de dólares).

La petición fue presentada este lunes por la Fiscalía federal estadounidense ante el juez Brian M. Cogan, quien dictará sentencia contra Zambada el próximo 20 de julio, luego de que el fundador del Cártel de Sinaloa se declarara culpable en agosto de 2025 de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ismael-el-mayo-zambada-se-declara-culpable-ante-la-corte-de-los-estados-unidos-GP21952721

En el documento judicial, la Fiscalía solicita que, además de imponer cadena perpetua, se ordene el decomiso de 15 mil millones de dólares, cifra que, según explicó, fue acordada como parte de la declaración de culpabilidad y refleja las ganancias obtenidas por el capo durante los años en que encabezó la organización criminal.

Las autoridades estadounidenses calificaron a Zambada como uno de los narcotraficantes “más prolíficos y poderosos” de la historia y señalaron que “sería difícil exagerar la magnitud de sus crímenes”, al atribuirle décadas de corrupción, violencia y tráfico de drogas con impacto en México, Estados Unidos y otros países.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hay-contradicciones-sheinbaum-pide-escuchar-audios-de-ken-salazar-sobre-captura-de-el-mayo-zambada-DC22133347

La Fiscalía también rechazó la petición de la defensa para que el narcotraficante sea internado en una prisión con menores restricciones de seguridad, al advertir que aún mantiene una amplia red de colaboradores y que existe un riesgo considerable de que continúe ejerciendo influencia sobre el Cártel de Sinaloa desde prisión.

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Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Periodista, editor. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomados en periodismo por la UNAM, UDLAP, Ibero y la Fundación Gabo. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac.

Ha sido editor de portada de El Guardián, jefe de Información en El Mundo de Córdoba y editor de reportajes en Obras, de Grupo Expansión.

Desde 2015 es editor de portada en Vanguardia, así como líder de la mesa de Nacional, Internacional, Dinero y Opinión.

Ha publicado y colaborado en medios como Vanguardia, El Guardián, Grupo Radio Alegría, Multimedios, Reporte Índigo, Televisa, CNN en Español, Obras, Expansión, Mediotiempo... y hasta en Quién.

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