Decomiso histórico: monto por incautar a ‘El Mayo’ equivale a 21% de la economía de Coahuila

La solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos para decomisar 15 mil millones de dólares (262 mil 866 millones de pesos al tipo de cambio de hoy) a Ismael “El Mayo” Zambada no solo representa la mayor incautación económica planteada contra un narcotraficante mexicano, sino también una cifra de dimensiones comparables con economías de estados mexicanos completos. El monto que las autoridades estadounidenses buscan confiscar equivale al 21.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de Coahuila, que ascendió a un billón 236 mil 356 millones de pesos durante 2024, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La dimensión del decomiso también supera ampliamente las finanzas públicas del estado. Los 262 mil 866 millones de pesos representan más de tres veces el Presupuesto de Egresos de Coahuila para 2026, aprobado por 78 mil 370 millones de pesos.

🚨#Ahora | La Fiscalía de EU solicitó formalmente prisión de por vida para Ismael “El Mayo” Zambada, ante el juez Brian M. Cogan.



Además, la Fiscalía estadounidense oficializó la solicitud para decomisar una fortuna estimada en 15 mil millones de dólares.



Los fiscales señalaron... pic.twitter.com/BhKYpps3rr — Azucena Uresti (@azucenau) July 13, 2026

La cantidad también rebasa el patrimonio de la mayoría de las mayores fortunas de México. La cifra que Estados unidos le busca incautar a Estados Unidos solo es superada por tres fortunas en el país: Carlos Slim y su familia (125 mil millones de dólares), Germán Larrea (67 mil 100 millones de dólares) y Alejandro Baillères (19 mil 500 millones), de acuerdo con publicaciones de Forbes.

El monto de Zambada es superior a la cuarta y quinta mayores fortunas en el país que son de María Asunción Aramburuzabala (9 mil 300 millones) y Carlos Hank Rhon (4 mil 600 millones de dólares).

🚨#ÚLTIMAHORA| Fiscalía de EU pide prisión de por vida para el 'Mayo' Zambada y el decomiso de 15 mil millones de dólares 💸. #HoyEsRisco con Javier Risco (@jrisco) pic.twitter.com/KTzEEqYUfS — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 13, 2026

La petición fue presentada este lunes por la Fiscalía federal estadounidense ante el juez Brian M. Cogan, quien dictará sentencia contra Zambada el próximo 20 de julio, luego de que el fundador del Cártel de Sinaloa se declarara culpable en agosto de 2025 de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

En el documento judicial, la Fiscalía solicita que, además de imponer cadena perpetua, se ordene el decomiso de 15 mil millones de dólares, cifra que, según explicó, fue acordada como parte de la declaración de culpabilidad y refleja las ganancias obtenidas por el capo durante los años en que encabezó la organización criminal.

NUEVO/Fiscales estadounidenses sobre Ismael "El Mayo" Zambada: Bajo su dirección, el cártel de Sinaloa "pagó millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano —policía, ejército y políticos— para garantizar que el cártel pudiera operar sin interferencias". https://t.co/oIKvdt7P7E — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) July 13, 2026

Las autoridades estadounidenses calificaron a Zambada como uno de los narcotraficantes “más prolíficos y poderosos” de la historia y señalaron que “sería difícil exagerar la magnitud de sus crímenes”, al atribuirle décadas de corrupción, violencia y tráfico de drogas con impacto en México, Estados Unidos y otros países.

La Fiscalía también rechazó la petición de la defensa para que el narcotraficante sea internado en una prisión con menores restricciones de seguridad, al advertir que aún mantiene una amplia red de colaboradores y que existe un riesgo considerable de que continúe ejerciendo influencia sobre el Cártel de Sinaloa desde prisión.