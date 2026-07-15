Localizan en Saltillo a niños sustraídos de una guardería en Nuevo León

La dependencia señaló que se dio seguimiento a una carpeta de investigación derivada de una denuncia de hechos relacionados con el delito de sustracción de personas, registrada durante el mismo día.

MONTERREY, NL.- Los dos menores que fueron sustraídos de una guardería en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León , fueron localizados este miércoles en el estado de Coahuila, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Los menores, identificados con las iniciales K.K.F. y H.F., fueron ubicados en territorio coahuilense y, de acuerdo con la autoridad, a reserva de la valoración médica correspondiente, aparentan encontrarse en buen estado de salud.

En relación con los sucesos, las autoridades de Coahuila ejecutaron la detención del hombre que se lo llevo.

“En proceso gestión de oficio de colaboración para el traslado”, precisó la Fiscalía de Nuevo León.

La denuncia fue presentada por la madre de los niños, quien posteriormente difundió información a través de redes sociales, donde señaló que la persona que presuntamente se los llevó era su padre y que se encontraba en situación de calle, además de enfrentar problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Por su parte, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que la localización fue posible mediante la coordinación de la Policía Municipal, el Agrupamiento Bancario, el Centro de Control y Comando y el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto.

Los elementos municipales localizaron a la niña y al niño sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia Saltillo 400, donde presuntamente se encontraban pernoctando en el exterior de una tienda de conveniencia.

La Comisaría explicó que atendió una solicitud de colaboración de autoridades de San Nicolás de los Garza, luego de que se reportara que los menores habían sido retirados de una guardería sin autorización de la madre por parte de su padre, con posible destino hacia Saltillo.