Localizan en Saltillo a niños sustraídos de una guardería en Nuevo León

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    Localizan en Saltillo a niños sustraídos de una guardería en Nuevo León
    La localización ocurrió tras una solicitud de colaboración entre autoridades de Nuevo León y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo. CORTESÍA

Los menores fueron sustraídos sin la autorización de la madre de una guardería en San Nicolás de los Garza

MONTERREY, NL.- Los dos menores que fueron sustraídos de una guardería en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, fueron localizados este miércoles en el estado de Coahuila, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La dependencia señaló que se dio seguimiento a una carpeta de investigación derivada de una denuncia de hechos relacionados con el delito de sustracción de personas, registrada durante el mismo día.

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Los menores, identificados con las iniciales K.K.F. y H.F., fueron ubicados en territorio coahuilense y, de acuerdo con la autoridad, a reserva de la valoración médica correspondiente, aparentan encontrarse en buen estado de salud.

En relación con los sucesos, las autoridades de Coahuila ejecutaron la detención del hombre que se lo llevo.

“En proceso gestión de oficio de colaboración para el traslado”, precisó la Fiscalía de Nuevo León.

La denuncia fue presentada por la madre de los niños, quien posteriormente difundió información a través de redes sociales, donde señaló que la persona que presuntamente se los llevó era su padre y que se encontraba en situación de calle, además de enfrentar problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Por su parte, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que la localización fue posible mediante la coordinación de la Policía Municipal, el Agrupamiento Bancario, el Centro de Control y Comando y el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto.

Los elementos municipales localizaron a la niña y al niño sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia Saltillo 400, donde presuntamente se encontraban pernoctando en el exterior de una tienda de conveniencia.

La Comisaría explicó que atendió una solicitud de colaboración de autoridades de San Nicolás de los Garza, luego de que se reportara que los menores habían sido retirados de una guardería sin autorización de la madre por parte de su padre, con posible destino hacia Saltillo.

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Tras recibir el reporte, elementos de seguridad realizaron recorridos de búsqueda en cruceros, vialidades, centrales de autobuses y otros puntos estratégicos de la ciudad hasta lograr ubicar a los menores.

Luego de su localización, fueron trasladados a la Unidad de Integración Familiar (UNIF) para llevar a cabo las diligencias correspondientes y garantizar su atención.

Asimismo, un hombre de 31 años de edad fue asegurado por las autoridades y puesto a disposición de la instancia competente, donde se determinará su situación jurídica.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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