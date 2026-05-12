Detienen en Saltillo a hombre buscado por secuestro en CDMX

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    Detienen en Saltillo a hombre buscado por secuestro en CDMX
    Gabriel “N”, de 38 años, fue localizado tras trabajos de inteligencia realizados por corporaciones de seguridad en coordinación con autoridades capitalinas. CORTESÍA

Un hombre acusado de secuestro desde 2014 fue detenido en la colonia Provivienda y será trasladado a la Ciudad de México.

Un hombre que era buscado por autoridades de la Ciudad de México por su presunta participación en un secuestro ocurrido en 2014 fue detenido en Saltillo tras una investigación coordinada entre corporaciones de seguridad de distintos niveles de gobierno.

El detenido fue identificado como Gabriel “N”, de 38 años, quien fue localizado en la colonia Provivienda luego de trabajos de inteligencia realizados por elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

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De acuerdo con la información oficial, la captura se realizó en coordinación con autoridades de la capital del país, quienes mantenían vigente la búsqueda del sospechoso por un caso de secuestro registrado hace más de una década.

En las labores de localización también participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, así como personal de la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo. Dentro de las acciones conjuntas también colaboraron integrantes de la Marina Armada de México y autoridades de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Las investigaciones permitieron ubicar al señalado en el sector poniente de Saltillo, donde finalmente fue detenido y puesto bajo custodia para iniciar el procedimiento legal correspondiente.

Tras su captura, se informó que Gabriel “N” será trasladado a la Ciudad de México, donde deberá enfrentar el proceso judicial relacionado con el delito de secuestro por el que era requerido desde 2014.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre el caso por el cual era buscado ni las circunstancias en las que habría ocurrido el delito que se le atribuye.

El operativo de localización y captura se desarrolló mediante intercambio de información entre corporaciones estatales y federales, así como áreas especializadas en investigación y análisis.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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