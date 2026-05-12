Detienen en Saltillo a hombre buscado por secuestro en CDMX

El detenido fue identificado como Gabriel “N”, de 38 años, quien fue localizado en la colonia Provivienda luego de trabajos de inteligencia realizados por elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Un hombre que era buscado por autoridades de la Ciudad de México por su presunta participación en un secuestro ocurrido en 2014 fue detenido en Saltillo tras una investigación coordinada entre corporaciones de seguridad de distintos niveles de gobierno.

De acuerdo con la información oficial, la captura se realizó en coordinación con autoridades de la capital del país, quienes mantenían vigente la búsqueda del sospechoso por un caso de secuestro registrado hace más de una década.

En las labores de localización también participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, así como personal de la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo. Dentro de las acciones conjuntas también colaboraron integrantes de la Marina Armada de México y autoridades de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Las investigaciones permitieron ubicar al señalado en el sector poniente de Saltillo, donde finalmente fue detenido y puesto bajo custodia para iniciar el procedimiento legal correspondiente.

Tras su captura, se informó que Gabriel “N” será trasladado a la Ciudad de México, donde deberá enfrentar el proceso judicial relacionado con el delito de secuestro por el que era requerido desde 2014.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre el caso por el cual era buscado ni las circunstancias en las que habría ocurrido el delito que se le atribuye.

El operativo de localización y captura se desarrolló mediante intercambio de información entre corporaciones estatales y federales, así como áreas especializadas en investigación y análisis.