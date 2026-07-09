Vinculan a proceso a los 8 detenidos por el caso de la periodista Roxana Guzmán
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Medios de comunicación y activistas han denunciado el incremento de violencia en contra de periodistas en México
El 9 de julio se reportó que las 8 personas detenidas por el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fueron vinculadas a proceso.
La comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital de comunicación Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada por un grupo armado el 2 de junio. El incidente ocurrió en la residencia de la periodista, en el municipio de Nanchital, Veracruz; el hecho fue viralizado porque el secuestro fue grabado por los familiares de la víctima.
El viernes 3 de julio, tras un mes de búsqueda por elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el cuerpo sin vida de la periodista fue encontrado en las inmediaciones de un rancho, al sur del estado.
Durante el transcurso del mes de búsqueda, elementos de seguridad lograron identificar e interceptar a 8 presuntos culpables del secuestro y ejecución de Roxana Guzmán. Tras su captura, fueron identificados como: Ismael “N”, Javier Iván “N” o “Delta 1”, José del Carmen “N” o “Delta 7”, José Manuel “N”, Juan Carlos “N”, Karen Monserrat “N” o “La Hiena”, Luis Arturo “N” “Delta 11” o “El Pelón” y Luis Enrique “N”.
El órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba para establecer su presunta participación en los hechos. Se destacó que entre los detenidos hay tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlan del Sureste.