Vinculan a proceso a los 8 detenidos por el caso de la periodista Roxana Guzmán

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    Vinculan a proceso a los 8 detenidos por el caso de la periodista Roxana Guzmán
    Vinculan a proceso a detenidos por el caso de Roxana Berenice Guzmán Vanguardia

Medios de comunicación y activistas han denunciado el incremento de violencia en contra de periodistas en México

El 9 de julio se reportó que las 8 personas detenidas por el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fueron vinculadas a proceso.

La comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital de comunicación Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada por un grupo armado el 2 de junio. El incidente ocurrió en la residencia de la periodista, en el municipio de Nanchital, Veracruz; el hecho fue viralizado porque el secuestro fue grabado por los familiares de la víctima.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desde-el-ano-2000-suman-178-periodistas-asesinados-en-mexico-denuncia-articulo-19-KK21906936

El viernes 3 de julio, tras un mes de búsqueda por elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el cuerpo sin vida de la periodista fue encontrado en las inmediaciones de un rancho, al sur del estado.

Durante el transcurso del mes de búsqueda, elementos de seguridad lograron identificar e interceptar a 8 presuntos culpables del secuestro y ejecución de Roxana Guzmán. Tras su captura, fueron identificados como: Ismael “N”, Javier Iván “N” o “Delta 1”, José del Carmen “N” o “Delta 7”, José Manuel “N”, Juan Carlos “N”, Karen Monserrat “N” o “La Hiena”, Luis Arturo “N” “Delta 11” o “El Pelón” y Luis Enrique “N”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/periodistas-de-mexico-exigen-a-la-fge-clasificar-el-caso-de-roxana-guzman-como-feminicidio-HK21904517

El órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba para establecer su presunta participación en los hechos. Se destacó que entre los detenidos hay tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlan del Sureste.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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