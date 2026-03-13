Localizan persona sin vida en deportivo, de la colonia Analco de Ramos Arizpe
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El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio en la zona
Una persona sin vida fue localizada la mañana de este viernes en las inmediaciones de la colonia Analco, cerca del arroyo conocido como Arroyo del Pueblo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.
De acuerdo con las primeras investigaciones, ciudadanos que transitaban por el sector avisaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de un hombre aparentemente inconsciente en el lugar.
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Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que el hombre, de entre 30 y 35 años, ya no contaba con signos vitales.
Se informó que el cuerpo presentaba diversas lesiones en el rostro, por lo que elementos de la Policía Municipal acordonaron el área en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado, adscrito a Ramos Arizpe.
Posteriormente, peritos y agentes ministeriales iniciaron las diligencias en el lugar para recabar indicios y abrir una carpeta de investigación que permita esclarecer lo ocurrido.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. Hasta el momento, la persona permanece en calidad de no identificada, y las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las causas de la muerte.