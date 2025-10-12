Localizan posible arma homicida en doble cateo de la colonia Esmeralda de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 12 octubre 2025
    Localizan posible arma homicida en doble cateo de la colonia Esmeralda de Ramos Arizpe
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y policías municipales realizaron un doble cateo en la colonia Esmeralda tras el homicidio de Mario Alberto “N”. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Agentes de la Fiscalía y la AIC realizaron un operativo en dos viviendas de la colonia Esmeralda, en Ramos Arizpe, donde fue asesinado Mario Alberto “N”

Un doble cateo simultáneo se llevó a cabo la tarde del sábado en la colonia Esmeralda de Ramos Arizpe, como parte de las investigaciones por el homicidio de Mario Alberto “N”.

$!En el operativo se aseguraron dos viviendas, una de la esposa de la víctima y otra del presunto responsable del crimen.
En el operativo se aseguraron dos viviendas, una de la esposa de la víctima y otra del presunto responsable del crimen. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de policías municipales y personal del Ejército, acordonaron la calle Óscar Flores Tapia, en la esquina con Manuel Alanís, para ejecutar las órdenes judiciales.

Los agentes ingresaron a los domicilios marcados con los números 59 y 56. En el primero habita Marcela “N”, esposa de la víctima; mientras que en el segundo vive Francisco “N”, actual pareja de la mujer y señalado como presunto responsable del crimen.

$!Las autoridades localizaron una pistola calibre .380, presuntamente utilizada para cometer el homicidio.
Las autoridades localizaron una pistola calibre .380, presuntamente utilizada para cometer el homicidio. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Durante la diligencia, las autoridades buscaban una pistola calibre .380, presuntamente utilizada por Francisco para disparar contra Mario Alberto, causándole la muerte tras una herida en el pecho.

Tras localizar el arma, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron una segunda inspección en ambas viviendas para recolectar rastros de sangre y otros indicios relacionados con el caso.

Con esta evidencia, el acusado será presentado la tarde de este lunes ante un juez penal, acusado del delito de homicidio calificado.

