Localizan posible arma homicida en doble cateo de la colonia Esmeralda de Ramos Arizpe

Un doble cateo simultáneo se llevó a cabo la tarde del sábado en la colonia Esmeralda de Ramos Arizpe, como parte de las investigaciones por el homicidio de Mario Alberto "N".

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de policías municipales y personal del Ejército, acordonaron la calle Óscar Flores Tapia, en la esquina con Manuel Alanís, para ejecutar las órdenes judiciales. Los agentes ingresaron a los domicilios marcados con los números 59 y 56. En el primero habita Marcela “N”, esposa de la víctima; mientras que en el segundo vive Francisco “N”, actual pareja de la mujer y señalado como presunto responsable del crimen.