Habitantes de Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo, disfrutan mejoras en infraestructura, seguridad y áreas verdes
El programa “Colonias al 100” ha renovado calles, plazas, áreas verdes y servicios, fortaleciendo la seguridad, salud, cultura y participación ciudadana
Con la puesta en marcha del programa “Colonias al 100”, el alcalde Javier Díaz González ha logrado mejorar de manera integral calles, plazas públicas y áreas verdes de la colonia Lomas de Lourdes, beneficiando directamente a las familias del sector.
Por instrucciones del alcalde y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas de 14 dependencias municipales ejecutan trabajos coordinados para atender las necesidades de los vecinos y fortalecer el tejido social.
“Este programa está diseñado para que las y los vecinos participen de manera directa y expresen sus prioridades, creando entornos más seguros, funcionales y limpios para ofrecer una mejor calidad de vida para todas y todos”, expresó Javier Díaz.
Entre las acciones realizadas se encuentra renovación y bacheo de calles como Paseo del Cortijo, Paseo de los Jabalíes, Paseo de las Cumbres y Paseo de los Conejos, entre muchas otras, por parte de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública.
En cuanto a espacios públicos y áreas verdes, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ha intervenido plazas ubicadas en Paseo de los Cisnes, Paseo de los Flamingos y Paseo de los Osos y Caracol, ofreciendo lugares limpios y dignos para las familias. Paralelamente, brigadas de “Aquí Andamos” realizan deshierbe y retiro de basura acumulada en diversas calles del sector.
El programa también atiende la salud y bienestar de los animales, con acciones de desparasitación, baños antigarrapatas y vacunación de perros y gatos de compañía en calles como Paseo de los Jabalíes, Paseo de los Castores, Paseo de los Halcones y Paseo de los Osos, a través del módulo de Control Canino de la Dirección de Salud Pública Municipal.
En materia de seguridad, se han instalado filtros por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de prevenir delitos, reforzar la vigilancia y mantener contacto directo con la comunidad. Estos operativos permiten escuchar reportes ciudadanos y fortalecer la confianza en la policía de Saltillo.
El programa también contempla actividades culturales y deportivas, así como mejoras en servicios básicos de la comunidad. Desde el inicio de la presente administración, y con el respaldo del Gobierno de Coahuila, “Colonias al 100” ha intervenido colonias como Herradura, Ojo de Agua, Las Teresitas, Nuevo Teresitas, 8 de Enero, Loma Dorada, Cumbres, Valle de San Antonio, San Francisco, Obrera, Independencia, Ignacio Allende, Óscar Flores Tapia y Cerro del Pueblo.
Para facilitar la atención ciudadana, el alcalde pone a disposición el Chat Bot “Saltillo Fácil” al número 844-160-08-08, mediante el cual la población puede reportar cualquier servicio municipal y recibir respuesta rápida y eficiente.