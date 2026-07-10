Los abogados de Coahuila son los mejores de todo México: Manolo Jiménez

En el marco de la conmemoración del Día del Abogado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la entrega de reconocimientos a cuatro destacados profesionistas del derecho, a quienes distinguió por su trayectoria y aportación al fortalecimiento de las instituciones de justicia en Coahuila. Durante la ceremonia fueron homenajeados Sylvia Marisol Díaz Valencia, María Hilia Schober Gutiérrez, David Boone de la Garza y Rodolfo Rábago Rábago, por su desempeño profesional y su contribución al desarrollo del ámbito jurídico en la entidad.

El Mandatario estatal afirmó que el trabajo cotidiano de las y los abogados ha sido determinante para consolidar un marco de legalidad que brinda confianza a la ciudadanía y genera condiciones favorables para el desarrollo económico y social. DESTACAN COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES Jiménez Salinas señaló que Coahuila mantiene condiciones de seguridad, estabilidad laboral y competitividad gracias al esfuerzo conjunto entre sociedad, autoridades y los distintos sectores profesionales.

”Qué gusto convivir con integrantes de diferentes asociaciones de abogadas y abogados, donde tuvimos la oportunidad de saludarlos, reconocerlos, felicitarlos y agradecerles por ayudarnos a fortalecer el Estado de Derecho en Coahuila. Sigamos trabajando en equipo para fortalecer nuestras instituciones”, expresó. Añadió que la fortaleza de la entidad radica en la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la participación de la sociedad, con un objetivo común: impulsar el desarrollo de Coahuila. Explicó que nuestro Estado es grande y fuerte, y es de los mejores lugares para vivir y para invertir, porque tiene características muy particulares, como seguridad, estabilidad laboral, mano de obra calificada, y Estado de Derecho.

“Esta última característica se la debemos a las y los abogados de Coahuila, que son los mejores abogados de todo México”, expresó, y señaló que otro factor muy importante es que aquí trabajamos en equipo. Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Felipe Mery Ayup, destacó que el modelo de impartición de justicia que se impulsa en la entidad coloca a las personas en el centro de la función jurisdiccional, privilegiando el respeto, la dignidad y el trato humano en cada procedimiento. RESALTAN INDICADORES EN SEGURIDAD Y JUSTICIA El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que, de acuerdo con evaluaciones de México Evalúa, Coahuila figura entre las entidades con mejores resultados en materia de seguridad y procuración de justicia, logros que atribuyó al trabajo coordinado entre las instituciones.

En representación del gremio jurídico, Rebeca Boone Villarreal, presidenta de la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila, afirmó que la entidad sobresale por sus condiciones de seguridad, competitividad y respeto a los derechos humanos, además de mantener un compromiso permanente con la justicia. A su vez, Elsa Daniela Ortiz Martínez, presidenta de Abogados del Estado de Coahuila, A.C., reconoció las acciones encaminadas a fortalecer la paz, la legalidad y la certeza jurídica en la entidad.

Al evento asistieron también el senador Gabriel Elizondo Pérez; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Beatriz Fraustro Dávila; y el subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, entre otras autoridades e integrantes del gremio jurídico.

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