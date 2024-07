Los Reyna Hermosillo, una familia de ilustres próceres de Saltillo

“Le da la espalda y cerrando casi la puerta de la oficina, irrumpe mi padre, señor Jenkins, ¿me permite que al saludo y al abrazo del general le agregue uno mío?, se aproxima y le da la mano por primera vez.

“Esto por las obras que hemos podido admirar en las fotografías, especialmente por las unidades deportivas, que aunque están un poco más chicas que las que estamos haciendo en Saltillo.

“¡Cómo que más chicas!, interrumpe Jenkins, lo que pasa es que en las fotos no se aprecian bien, enseguida Jenkins pide un vehículo y se van a ver una de las unidades deportivas y media hora después regresaron y escuchamos decir a Jenkins, “ahora sí don Roberto, no me vaya a salir con que lo que ustedes están haciendo Saltillo es mejor y más grande.

“No, pero créame que no tienen mucho que pedirle, Jenkins replica, está usted está exagerando, pero no importa, de todos modos no puedo atender la petición que me hizo usted en el coche, mi dinero lo hice en Puebla y aquí se queda, pero tengo una curiosidad, ¿qué cantidad está usted pensando que yo le podía aportar?

“Después de ver lo que usted ha hecho, no le puedo pedir menos de un millón de dólares, Jenkins se quedó estupefacto, don Roberto ¿me está usted hablando en serio, no anda mal de la cabeza?, no señor Jenkins, creo que pedir menos de eso sería insultarlo.

“Jenkins un tanto compasivo contesta, mire solo porque me cayó usted bien, le voy a donar 100 mil pesos y créame que esto no tiene precedente, presuroso José Roberto agrega a la conversación, ¡que sean mensuales de aquí a que termine el gobierno en general Madero!.