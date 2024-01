‘Los sueños nunca mueren’: Preseleccionan para Juegos Olímpicos a atletas venezolanos refugiados en Saltillo

“Las noticias de México fuera de México son terribles, las balaceras y tal. Me dijeron ‘pero hay una ciudad que se llama Saltillo’, la busqué y antes había balaceras, ahora no. Generalmente, las ciudades en el mundo o empeoran poquito o se mantienen, ninguna mejora. Saltillo sí , mejoró en plazas laborales y en infraestructura, es atípica en ese sentido” , narró Edilio.

Fue en ese torneo, al ver sus carencias y las de sus compañeros de delegación, que decidió retirarse de su deporte y dejar de representar a su país.

“Los políticos, los dirigentes del deporte venezolano no merecen que yo los represente. Se ponen nuestro uniforme como si fuera dinero de ellos cuando son administradores de los recursos del estado. Ellos no me lo dieron, yo me gané el derecho a través de mis marcas deportivas, a que el estado venezolano me pagara porque es su obligación el viaje a la competición clasificatoria”, contó Centeno.

Sin embargo, a partir de entonces, junto a su hermana, acuñó la frase “los sueños nunca mueren” y decidió buscar otras vías para llegar a los Juegos Olímpicos.

Fue a través del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que oficialmente se convirtieron en becados de la Fundación de Refugiados Olímpicos, siendo preseleccionados para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, el camino no fue sencillo, pues el trámite para lograrlo duró aproximadamente dos años, para lo cual tuvieron que mandar un sinfín de correos electrónicos y contactar a autoridades deportivas alrededor del mundo.

“Finalmente nos hablaron el año pasado desde Suiza y nos informaron que oficialmente estamos becados como atletas refugiados en el mundo”, declaró Edilio.

De más de 150 solicitudes de refugiados en América, solo cinco atletas pasaron a la preselección, entre ellos los que residen en Saltillo.

Desde 2016 en Río de Janeiro, la figura del atleta refugiado se hizo presente con deportistas que tuvieron que salir forzosamente de sus países de origen y participar bajo la bandera del Equipo Olímpico de Atletas Refugiados.