Luto en el sector ganadero de Coahuila: fallece Francisco Martínez Sánchez, pilar de una dinastía de liderazgo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Luto en el sector ganadero de Coahuila: fallece Francisco Martínez Sánchez, pilar de una dinastía de liderazgo
    El fallecimiento de Francisco Martínez Sánchez generó muestras de condolencia en el sector ganadero de Coahuila, donde su familia mantiene una destacada participación en organismos pecuarios de la región. REDES SOCIALES

La comunidad ganadera de la región Sureste lamenta la pérdida del patriarca de la familia Martínez, cuyo legado se extiende a través de tres generaciones de dirigentes en Saltillo y el estado

Esta semana marcó un día de duelo para el gremio pecuario en la entidad con el sensible fallecimiento de Francisco Martínez Sánchez. Su partida no solo afecta a su núcleo familiar, sino que resuena profundamente en las instituciones que hoy dirigen sus descendientes, consolidando una tradición de servicio al campo coahuilense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/exobreros-de-ahmsa-bloquean-la-57-se-desata-la-violencia-al-intervenir-la-policia-estatal-para-retirar-a-los-manifestantes-video-GG20622334

UN LEGADO DE TRES GENERACIONES

La influencia de Martínez Sánchez en el sector se manifiesta de forma tangible a través de su familia. Era el abuelo de Francisco Martínez Dávila, quien se desempeña como presidente de la Asociación Ganadera Local (AGL) de Saltillo, y padre de Francisco Martínez Leal, actual consejero de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC).

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua, envió sus condolencias a la familia y resaltó la labor del señor Francisco Martínez Sánchez como un hombre que forjó a sus descendientes para ser hombres que dejan huella en la sociedad.

Esta coincidencia de nombres en tres generaciones subraya la continuidad y la educación que el patriarca imprimió en su descendencia.

“Martínez Sánchez dejó un buen legado al formar hombres comprometidos no solo con su familia y trabajo, sino también con la comunidad y el sector ganadero de la región sur del estado”.

CONDOLENCIAS INSTITUCIONALES

Ante la noticia, la Unión Ganadera Regional de Coahuila también emitió un comunicado oficial para expresar sus más sinceras condolencias, uniéndose a la pena que embarga a los familiares y amistades.

El pésame institucional fue encabezado por la directiva de la organización: el ingeniero Homero Amezcua Villarreal, presidente; el licenciado Apolinar Guajardo Falcón, secretario de la organización; y el ingeniero David Aguirre Arredondo, tesorero de la organización.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


ganadería

Localizaciones


Coahuila

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cortina de humo

Cortina de humo
true

¿Quiénes siguen en la lista de Estados Unidos?
true

POLITICÓN: Delia Hernández y Morena: el uso de la violencia de género como estrategia política
La programación del FINA contempla actividades artísticas que se extenderán durante varias semanas, con la intención de llevar espectáculos a colonias, ejidos y centros comunitarios de Saltillo.

Saltillo prepara seis semanas de festival con ‘La FINA’ y el ‘Fut Fest’
Autoridades municipales y estatales iniciaron revisiones a bares y antros de Saltillo para verificar condiciones estructurales, luego del incidente ocurrido el pasado fin de semana en un establecimiento de la ciudad.

Alcalde de Saltillo endurece medidas y advierte ‘cero tolerancia’ tras accidente en antro ‘Not in the mood’

Saltillo dejó escapar oportunidades importantes y no pudo evitar la derrota en el Estadio Monumental.

Dorados blanquea a Saraperos y se queda con la serie en Chihuahua
Trump y Xi Jinping posando juntos en la cumbre, una imagen que ilustra la búsqueda de acuerdos en medio de las tensiones comerciales y políticas.

Por qué es importante la cumbre entre Trump y Xi, aunque parezca que no dará muchos frutos
Pese a las especulaciones sobre una posible rivalidad de cara a 2028, fuentes cercanas aseguran que JD Vance y Marco Rubio mantienen una relación de amistad y colaboración estrecha dentro del gabinete.

¿Vance o Rubio? Trump sopesa quién será su sucesor