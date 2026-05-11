Luto en el sector ganadero de Coahuila: fallece Francisco Martínez Sánchez, pilar de una dinastía de liderazgo

Esta semana marcó un día de duelo para el gremio pecuario en la entidad con el sensible fallecimiento de Francisco Martínez Sánchez. Su partida no solo afecta a su núcleo familiar, sino que resuena profundamente en las instituciones que hoy dirigen sus descendientes, consolidando una tradición de servicio al campo coahuilense.

UN LEGADO DE TRES GENERACIONES La influencia de Martínez Sánchez en el sector se manifiesta de forma tangible a través de su familia. Era el abuelo de Francisco Martínez Dávila, quien se desempeña como presidente de la Asociación Ganadera Local (AGL) de Saltillo, y padre de Francisco Martínez Leal, actual consejero de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC). El presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua, envió sus condolencias a la familia y resaltó la labor del señor Francisco Martínez Sánchez como un hombre que forjó a sus descendientes para ser hombres que dejan huella en la sociedad.

Esta coincidencia de nombres en tres generaciones subraya la continuidad y la educación que el patriarca imprimió en su descendencia. “Martínez Sánchez dejó un buen legado al formar hombres comprometidos no solo con su familia y trabajo, sino también con la comunidad y el sector ganadero de la región sur del estado”. CONDOLENCIAS INSTITUCIONALES Ante la noticia, la Unión Ganadera Regional de Coahuila también emitió un comunicado oficial para expresar sus más sinceras condolencias, uniéndose a la pena que embarga a los familiares y amistades. El pésame institucional fue encabezado por la directiva de la organización: el ingeniero Homero Amezcua Villarreal, presidente; el licenciado Apolinar Guajardo Falcón, secretario de la organización; y el ingeniero David Aguirre Arredondo, tesorero de la organización.

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