Coahuila supera los contagios de sarampión registrados en todo 2025

Mientras que al 1 de mayo se reportaron 69, al 8 de mayo la cifra ha subido a 74 y más de 200 casos sospechosos de sarampión. Es importante señalar que se mantiene el saldo blanco, al no registrarse defunciones.

La situación epidemiológica en Coahuila se mantiene tras confirmarse que el ritmo de contagios de sarampión en 2026 ha superado oficialmente los registros del año previo. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Federal, al corte del 30 de abril de 2026, el Estado contabiliza 69 casos confirmados en lo que va del año, una cifra que ya sobrepasa la tendencia observada durante el inicio del brote en 2025, año en que se reportaron 55 casos.

A nivel nacional, el panorama es aún más complejo con 16 mil 882 casos acumulados y 13 muertes en el ciclo actual, siendo México el País que concentra el mayor número de contagios en América Latina,.

GRUPOS DE RIESGO Y SATURACIÓN DE PRUEBAS

El sistema de salud se encuentra bajo presión ante el incremento de casos probables, que ya suman miles de personas en espera de resultados de laboratorio para confirmar si son portadoras del virus. Las estadísticas identifican dos grupos de edad particularmente vulnerables en esta contingencia son los niños de cero a cuatro años.

Así como adultos de 29 a 34 años, como sector que ha mostrado una alta incidencia de contagios en este brote.

ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN Y SÍNTOMAS

Ante la facilidad de propagación del virus a través de gotas respiratorias, las autoridades han agilizado la vacunación para menores de 49 años que no cuenten con su esquema completo o que nunca recibieron la dosis en su infancia.

Por su parte, el secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, ha hecho un llamado a la población para identificar síntomas tempranos como debilidad, fiebre y manchas que comienzan en la boca y se extienden al resto del cuerpo.

Es importante señalar que la vigilancia médica inmediata es clave para evitar que los pacientes lleguen a un estado crítico, especialmente en un contexto donde el número de casos nuevos sigue superando las estadísticas de años anteriores.