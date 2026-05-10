La buena noticia

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por James
CARTONES / 10 mayo 2026
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Durante la conmemoración del Día de las Madres en Cajeme, Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “se acabó la violencia contra las mujeres”. Sin embargo, las cifras oficiales contradicen la narrativa. Datos del SESNSP a mayo de 2026 muestran un aumento en lesiones dolosas y violencia familiar.

Esta discrepancia ha generado duras críticas de activistas, medios y madres buscadoras, quienes denuncian negación del problema, falta de diálogo institucional y una persistente impunidad que mantiene a México con cifras alarmantes de feminicidios y desapariciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-acabo-la-violencia-contra-las-mujeres-asegura-sheinbaum-desde-sonora-FE20601613
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