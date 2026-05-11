Saltillo: Beneficia a Región Sureste buen arranque de industria automotriz en 2026

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    Saltillo: Beneficia a Región Sureste buen arranque de industria automotriz en 2026
    El Clúster automotriz de Coahuila se mantiene como uno de los más importantes en el país, sobre todo en vehículos de exportación. Especial

Experto consideró que la incertidumbre en la región se mantendrá al menos hasta después de las renegociaciones del T-MEC este verano o en septiembre

La recuperación paulatina de la industria automotriz durante el primer cuatrimestre de 2026 en la Región Sureste de Coahuila obedece a una combinación de factores externos, principalmente a las decisiones de compra anticipada en el mercado de Estados Unidos.

José María González Lara, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que este dinamismo, considerado por algunos sectores como sorpresivo, responde a una estrategia de previsión de las empresas estadounidenses ante posibles cambios arancelarios.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las exportaciones anuales de vehículos ligeros en México crecieron 11.4 por ciento en abril de 2026, según el reporte del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

Asimismo, las ventas aumentaron 8.6 por ciento y la producción 2.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El Inegi también informó que, de las un millón 84 mil 948 unidades exportadas hasta abril de 2026, Estados Unidos concentró el 76 por ciento de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con 821 mil 984 unidades.

A su vez, las ventas acumuladas de General Motors (GM) y Stellantis hasta abril de 2026 aumentaron 2.8 y 18.5 por ciento, respectivamente. GM alcanzó 66 mil 78 unidades vendidas entre enero y abril, mientras que Stellantis reportó 32 mil 336 unidades comercializadas.

El catedrático detalló que, independientemente de si los aranceles aumentan o disminuyen, las empresas del sector deben tomar decisiones operativas de corto plazo para garantizar el abasto.

“Compran antes de que se apliquen los aranceles o incluso con los aranceles ya vigentes, porque saben que la relación con México es preferencial. Compran por anticipado para consumir en tres o cuatro meses”, expuso.

González Lara afirmó que México mantiene una ventaja competitiva frente a países de Asia, ya que las compras realizadas a empresas chinas y de otras naciones orientales enfrentan gravámenes más elevados.

https://vanguardia.com.mx/dinero/produccion-de-autopartes-en-coahuila-crecio-1429-durante-el-primer-bimestre-del-ano-GG20625377

Esta situación ha favorecido que empresas locales, tanto medianas como grandes, se conviertan en los principales proveedores de autopartes para los vehículos exportados desde la región.

“Nos han favorecido las compras anticipadas y la sustitución de empresas, sobre todo asiáticas, que producían partes automotrices que ahora ya no se pueden importar de la misma manera”, señaló.

Respecto al panorama laboral y económico de Coahuila, el académico indicó que el clúster automotriz de la entidad se está beneficiando por la producción de piezas que anteriormente provenían de Asia.

“Creo que la región de Coahuila y toda la cadena automotriz estamos viendo beneficios. El primer trimestre de 2026 es reflejo de lo que se compró el año pasado mediante compras anticipadas y sustitución de partes”, comentó.

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INCERTIDUMBRE POR EL T-MEC

A pesar del arranque positivo, el entrevistado consideró que la incertidumbre prevalecerá en el sector industrial hasta que se definan con claridad las nuevas reglas del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Sigue habiendo incertidumbre mientras no se determinen bien las condiciones del T-MEC. No se va a romper el tratado, pero existen dos riesgos: que sea únicamente bilateral, sin Canadá, o que las condiciones favorezcan más a Estados Unidos”, expuso.

Las negociaciones finales se esperan entre julio y septiembre, meses que marcarán el rumbo de la inversión y la forma en que se producirá y comercializará en la región durante los próximos años.

“Yo creo que será un T-MEC trilateral, con condiciones preferenciales para Canadá y México. Esto significa menos aranceles para ambos países respecto a Asia y Europa”, añadió.

DAN SEGUIMIENTO A CANADIENSES

Sobre la reciente actividad diplomática y comercial, la Secretaría de Economía de Coahuila informó que el estado no participó en la última misión comercial federal realizada en Canadá debido a compromisos previos de agenda.

El Gobierno estatal subrayó que mantiene comunicación y seguimiento con las empresas canadienses que visitaron la entidad a principios de año, por lo que se optó por no duplicar esfuerzos durante la gira federal.

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-gm-ramos-arizpe-lo-que-mas-se-produce-es-la-unidad-blazer-IG20624387

Por su parte, la Secretaría de Economía federal destacó que en la Misión Comercial de México a Canadá participaron 244 empresas con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de inversión y cooperación.

“Las y los empresarios mexicanos son protagonistas de la Misión Comercial de México a Canadá. México impulsa nuevas oportunidades de negocio, inversión y cooperación para llevar más talento nacional al mundo”, publicó la dependencia federal en redes sociales la semana pasada. Con información de Diego Hernández Romero

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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