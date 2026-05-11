Sube aprobación de Sheinbaum pese a crisis política en Sinaloa, revela encuesta de De las Heras

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    Sube aprobación de Sheinbaum pese a crisis política en Sinaloa, revela encuesta de De las Heras
    La más reciente encuesta de De las Heras Demotecnia muestra un incremento en la aprobación ciudadana hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. CUARTOSCURO

El estudio señala que la percepción sobre seguridad y liderazgo presidencial se mantiene positiva pese al contexto político nacional

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una valoración estable y positiva entre la ciudadanía. Los resultados recientes de De las Heras Demotecnia revelan un incremento en la aprobación de la mandataria respecto a su desempeño general, al pasar de 66 a 74.

La encuesta aplicada realiza diversas preguntas, destacando que un 69% de los encuestados votaría porque se mantenga en el cargo en caso de una revocación de mandato.

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De acuerdo con información de Rodrigo Galván de las Heras, uno de los puntos más relevantes del estudio es que el levantamiento de datos se realizó entre el 2 y el 4 de mayo, coincidiendo exactamente con el estallido de la crisis política en Sinaloa que involucra al gobernador Rubén Rocha Moya.

“A pesar de este contexto de incertidumbre y los señalamientos contra figuras de su partido, la imagen de Sheinbaum no se ha visto arrastrada por estas herencias o escándalos locales”, indicó en un debate realizado en Grupo Fórmula.

Incluso en el rubro de seguridad, la percepción ciudadana muestra una mejora: “el 50% de los mexicanos considera que la estrategia está mejor”. Rodrigo Galván señala que los números de aprobación se elevan inmediatamente cuando el trabajo gubernamental se vincula directamente con el nombre de la presidenta.

EL FACTOR ESTADOS UNIDOS: ENTRE LA COOPERACIÓN Y LA CONFRONTACIÓN

Respecto a la compleja relación con el gobierno de Estados Unidos y la figura de Donald Trump, la opinión pública se encuentra dividida. Un 37% de la población percibe una relación de cooperación, mientras que un 32% observa una postura de confrontación y un 16% percibe sumisión.

Para el analista Rodrigo Galván, una postura de confrontación frente a las presiones estadounidenses suele generar más efectos positivos que negativos para la imagen de un gobernante en México.

DEBILIDADES

El estudio identifica que el gobierno actual está logrando diferenciarse de la administración anterior, adquiriendo una personalidad propia basada en resultados tangibles.

Sin embargo, el informe también advierte sobre un desgaste significativo en el combate a la corrupción, el cual se perfila como el principal defecto percibido por la ciudadanía en este gobierno.

“Este reclamo social parece estar dirigido no a la figura personal de Sheinbaum —quien es vista como honesta—, sino a los excesos y escándalos de otros personajes y gobernadores de su partido”.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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