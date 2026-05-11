Celebran a madres trabajadoras de la Comisaría de Seguridad de Saltillo

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Saltillo
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    Celebran a madres trabajadoras de la Comisaría de Seguridad de Saltillo
    La celebración se realizó en el marco del Día de las Madres dentro de la corporación municipal. CORTESÍA

El reconocimiento fue dirigido tanto a mujeres que realizan tareas operativas como administrativas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció la labor que diariamente realizan las mujeres que son madres de familia y forman parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tanto en funciones operativas como administrativas, al destacar su compromiso y dedicación en favor de la población.

El edil asistió a la celebración del Día de las Madres organizada por la dependencia municipal, evento al que acudieron mujeres integrantes de distintas áreas de la corporación, quienes desempeñan labores relacionadas con la seguridad, la atención ciudadana y la operación administrativa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reconoce-comisaria-de-saltillo-labor-de-410-madres-trabajadoras-felicitan-a-mamas-en-calles-y-plazas-OE20604208

Durante su mensaje, Javier Díaz señaló que desde la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se trabaja de manera permanente en la atención y protección de las mujeres, mediante programas y herramientas de apoyo dirigidas a la ciudadanía.

Entre las acciones implementadas, destacó el funcionamiento de la Línea Violeta 800-846-53-82 y la atención brindada a través del sistema de emergencias 9-1-1, mecanismos que permiten ofrecer acompañamiento, orientación y respuesta ante situaciones de riesgo o violencia.

$!Javier Díaz destacó el compromiso y dedicación de las trabajadoras en favor de la población.
Javier Díaz destacó el compromiso y dedicación de las trabajadoras en favor de la población. CORTESÍA

La celebración reunió a personal femenino perteneciente a distintas agrupaciones y áreas administrativas de la corporación, quienes diariamente contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y los servicios de atención a la comunidad.

En el evento participaron representantes de diversas áreas operativas y administrativas de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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