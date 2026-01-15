Madre pide apoyo en Saltillo y Ramos Arizpe para costear cirugías de su hija con discapacidad

Mediante una publicación difundida en redes sociales, Josephine del Valle solicitó el apoyo solidario de la ciudadanía de Saltillo y Ramos Arizpe, luego de enfrentar una serie de dificultades económicas derivadas del delicado estado de salud de su hija. La mujer, actualmente avecindada en Ramos Arizpe pero originaria de Oaxaca, decidió hacer público su caso para buscar respaldo ante una situación que calificó como insostenible sin ayuda externa.

De acuerdo con su testimonio, hace ocho meses se vio obligada a renunciar a sus empleos formales para atender a su padre, quien enfermó gravemente. Durante ese periodo, también tuvo que hacerse cargo de su hija con discapacidad motriz, quien ya contaba con antecedentes médicos complejos, entre ellos tres cirugías previas en la cadera y terapias constantes para poder caminar con apoyo de muletas.

Cuando la salud de su padre comenzó a estabilizarse y parecía posible retomar su vida laboral, la situación dio un giro inesperado: su hija presentó nuevas molestias que obligaron a una revisión médica especializada en Oaxaca. Los estudios clínicos revelaron un diagnóstico alarmante, que incluye un tumor en el estómago de origen aún no determinado, quistes en la columna, la necesidad de prótesis en la cadera, así como cirugías adicionales en el pie y el tobillo.

En total, la menor requiere al menos seis intervenciones quirúrgicas, además de estudios médicos constantes y traslados especializados. Esta condición impide que Josephine pueda integrarse a un trabajo formal, ya que debe acompañar permanentemente a su hija, quien no puede utilizar el transporte público debido a sus limitaciones físicas.

Ante este panorama, la madre optó por ofrecer joyería como una alternativa para generar ingresos y cubrir gastos básicos como renta, estudios médicos y traslados en taxi. Indicó que puede realizar entregas en el centro de Saltillo los viernes y sábados, así como en Ramos Arizpe cualquier día de la semana.

Asimismo, compartió fotografías de sus productos y un número telefónico el 8443489455, para quienes deseen apoyarla o difundir su caso.