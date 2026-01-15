Saltillo: perrito ‘escapista’ enternece en redes; su dueña pide ayuda para que ‘Lobo’ vuelva a casa

La búsqueda de una mascota perdida suele estar acompañada de angustia, pero en este caso también llegó con una buena dosis de humor y ternura. A través de redes sociales, una joven compartió un peculiar mensaje para localizar a su perrito “Lobo”, quien —según cuenta— tiene una afición irrefrenable por andar libre y recorrer las calles de la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo.

En su publicación, la dueña se adelantó a cualquier señalamiento y explicó que “Lobo” no está en situación de abandono ni lo trae en la calle porque no lo quiera cuidar, sino que es un “perro escapista” que suele salir y regresar por cuenta propia, pues llora si lo tiene encerrado. Sin embargo, en esta ocasión no volvió a casa tras salir por la tarde, lo que encendió las alertas y la llevó a pedir apoyo de la comunidad digital.

TE PUEDE INTERESAR: Mattel lanza la primera Barbie autista y apuesta por la inclusión neurodivergente

Con un tono cercano, relató que “Lobo” es sociable, se acerca a las personas y acepta comida, por lo que sospecha que alguien pudo haberlo resguardado con buena intención. Por ello, pidió que, en caso de tenerlo, lo dejen salir para que pueda regresar, ya que —aseguró— el encierro prolongado le provoca llanto y estrés.