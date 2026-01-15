Saltillo: perrito ‘escapista’ enternece en redes; su dueña pide ayuda para que ‘Lobo’ vuelva a casa
Con humor y cariño, una joven recurrió a redes sociales para localizar a su perrito, aclarando que no está abandonado, solo no le gusta estar encerrado, y pide que, si alguien lo resguardó, lo deje volver a casa
La búsqueda de una mascota perdida suele estar acompañada de angustia, pero en este caso también llegó con una buena dosis de humor y ternura. A través de redes sociales, una joven compartió un peculiar mensaje para localizar a su perrito “Lobo”, quien —según cuenta— tiene una afición irrefrenable por andar libre y recorrer las calles de la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo.
En su publicación, la dueña se adelantó a cualquier señalamiento y explicó que “Lobo” no está en situación de abandono ni lo trae en la calle porque no lo quiera cuidar, sino que es un “perro escapista” que suele salir y regresar por cuenta propia, pues llora si lo tiene encerrado. Sin embargo, en esta ocasión no volvió a casa tras salir por la tarde, lo que encendió las alertas y la llevó a pedir apoyo de la comunidad digital.
Con un tono cercano, relató que “Lobo” es sociable, se acerca a las personas y acepta comida, por lo que sospecha que alguien pudo haberlo resguardado con buena intención. Por ello, pidió que, en caso de tenerlo, lo dejen salir para que pueda regresar, ya que —aseguró— el encierro prolongado le provoca llanto y estrés.
La joven también compartió detalles que permiten identificarlo y cuidarlo adecuadamente: “Lobo” no come huesos porque los vomita, sigue una dieta especial de comida BARF preparada por ella y suele andar acompañado de otro perrito llamado “Chaparro”, quien, según contó, se encuentra triste por la ausencia de su compañero inseparable.
El mensaje rápidamente llamó la atención de usuarios que no sólo ayudaron a compartirlo, sino que destacaron el cariño y la responsabilidad con la que la dueña habló de su mascota.