Saltillo: perrito ‘escapista’ enternece en redes; su dueña pide ayuda para que ‘Lobo’ vuelva a casa

Saltillo
/ 15 enero 2026
    Saltillo: perrito ‘escapista’ enternece en redes; su dueña pide ayuda para que ‘Lobo’ vuelva a casa
    “Lobo” es descrito por su dueña como un perrito sociable, acostumbrado a recorrer la colonia y regresar a casa por su cuenta... pero esta vez no ha vuelto. FOTO: REDES SOCIALES

Con humor y cariño, una joven recurrió a redes sociales para localizar a su perrito, aclarando que no está abandonado, solo no le gusta estar encerrado, y pide que, si alguien lo resguardó, lo deje volver a casa

La búsqueda de una mascota perdida suele estar acompañada de angustia, pero en este caso también llegó con una buena dosis de humor y ternura. A través de redes sociales, una joven compartió un peculiar mensaje para localizar a su perrito “Lobo”, quien —según cuenta— tiene una afición irrefrenable por andar libre y recorrer las calles de la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo.

En su publicación, la dueña se adelantó a cualquier señalamiento y explicó que “Lobo” no está en situación de abandono ni lo trae en la calle porque no lo quiera cuidar, sino que es un “perro escapista” que suele salir y regresar por cuenta propia, pues llora si lo tiene encerrado. Sin embargo, en esta ocasión no volvió a casa tras salir por la tarde, lo que encendió las alertas y la llevó a pedir apoyo de la comunidad digital.

TE PUEDE INTERESAR: Mattel lanza la primera Barbie autista y apuesta por la inclusión neurodivergente

Con un tono cercano, relató que “Lobo” es sociable, se acerca a las personas y acepta comida, por lo que sospecha que alguien pudo haberlo resguardado con buena intención. Por ello, pidió que, en caso de tenerlo, lo dejen salir para que pueda regresar, ya que —aseguró— el encierro prolongado le provoca llanto y estrés.

$!“Chaparro”, el fiel compañero de aventuras de “Lobo”, permanece en casa a la espera de su amigo inseparable, con quien suele recorrer juntos la colonia y compartir cada descanso.
“Chaparro”, el fiel compañero de aventuras de “Lobo”, permanece en casa a la espera de su amigo inseparable, con quien suele recorrer juntos la colonia y compartir cada descanso. FOTO: REDES SOCIALES

La joven también compartió detalles que permiten identificarlo y cuidarlo adecuadamente: “Lobo” no come huesos porque los vomita, sigue una dieta especial de comida BARF preparada por ella y suele andar acompañado de otro perrito llamado “Chaparro”, quien, según contó, se encuentra triste por la ausencia de su compañero inseparable.

El mensaje rápidamente llamó la atención de usuarios que no sólo ayudaron a compartirlo, sino que destacaron el cariño y la responsabilidad con la que la dueña habló de su mascota.

Temas


Mascotas
Redes sociales
Viral

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

El presidente de la Canirac en Saltillo, Isidoro García, califica de arbitraria y abusiva la detención de Armando Castilla, director del Grupo VANGUARDIA.

‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

A puerta cerrada, en Palacio eligen al ‘pez gordo’ de Morena
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
true

Fiscalía de Nuevo León: ahora sí tiene un caso real
Vista aérea desde un vuelo entre los asentamientos de Ny-Alesund y Longyearbyen del accidentado terreno ártico del archipiélago noruego de Svalbard, al oeste del norte de Groenlandia.

La carrera por dominar la última frontera en el Ártico
Manifestantes en la capital iraní sostienen pancartas con mensajes políticos y fotografías de víctimas durante las recientes jornadas de descontento social.

Irán enfrenta una de sus represiones más mortíferas bajo un apagón informativo