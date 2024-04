Madres exigen justicia afuera de Fiscalía por la muerte de interno en centro de adictos de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con pancartas en mano, madres de familia de internos del anexo Sanareh se manifestaron en la Fiscalía General del Estado, (FGEC) de la Región Centro, exigiendo justicia por la muerte de David.

Aseguran que el joven de 31 años fue golpeado en el Centro de Rehabilitación, y fue entregado en coma a sus familiares, para fallecer tres días después en el Hospital General.

Flor Rubio, madre del hoy occiso, denunció que fue el pasado marzo cuando su hijo falleció, y aunque se ha interpuesto una denuncia en contra del propietario del anexo, no se han tenido avances en el caso.

Acusó a las autoridades investigadoras de estar protegiendo a Rodolfo Zamora, propietario del Centro de Rehabilitación, quien no se ha presentado a declarar sobre el caso.

“En el anexo me lo entregaron en coma, después lo atendieron en el Amparo Pape y ahí falleció, ahorita venimos a ver cómo va el trámite, pero me dicen que no hay respuesta de la persona demandada... que no se ha presentado a declarar”, dijo la mujer.

Destacó que hasta el día de hoy el Centro de Rehabilitación que se ubica sobre el bulevar Benito Juárez en Monclova, continúa operando pese a las denuncias que se han hecho contra el propietario por los presuntos maltratos a los internos.

Cabe señalar que durante la semana anterior, salieron a la luz denuncias públicas de las familias de los internos; afirman que los adictos eran maltratados física y psicológicamente, incluso a algunos se les explotaba laboralmente, toda vez que eran sacados de las instalaciones para trabajar en una obra en construcción del dueño del anexo.

Por otra parte, aseguran que David fue golpeado por los “padrinos” hasta quedar inconsciente, y esto le ocasionó la muerte.