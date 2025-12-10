Maestra denuncia presunta sustracción irregular de menores y abuso de autoridad en Ramos Arizpe

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, los hechos ocurrieron cuando un automóvil sin placas y con vidrios polarizados llegó al domicilio del padre de las menores. Del vehículo descendieron dos hombres uniformados que, según la versión difundida , habrían actuado con actitud prepotente y amenazado al hombre con detenerlo, catear su domicilio y llevarlo a prisión, sin mostrar orden judicial o documentos oficiales.

En Ramos Arizpe , Coahuila, la maestra Rosa Ofelia Garza de la Peña denunció, a través de redes sociales, un presunto operativo irregular en el que dos niñas habrían sido sustraídas del domicilio de su padre por personas que se identificaron como policías, sin portar placas oficiales en el vehículo ni gafetes visibles de identificación.

La maestra afirmó que acompañó al padre a las instalaciones del área de “Empoderamiento de la Mujer” para intentar identificar a los presuntos agentes, sin que —según su versión— se diera cumplimiento a un oficio emitido por otra institución en el que se establecía que el hombre contaba con la custodia legal de sus hijas.

En su publicación, Garza de la Peña cuestiona el actuar de diversas instancias, entre ellas el Instituto de Empoderamiento de la Mujer y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), al señalar que sería competencia de ellos participar en este tipo de intervenciones, y que no hubo presencia formal de personal especializado en protección de menores.

La denunciante también criticó el uso de vehículos sin identificación oficial y la presunta falta de protocolos, capacitación y supervisión en acciones que involucran a menores de edad, advirtiendo que este tipo de procedimientos ponen en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, informó que acompañó al padre de las menores a presentar una denuncia ante las instancias de responsabilidades de la Fiscalía, con el fin de que se investigue la actuación de los elementos involucrados y se determine si hubo abuso de autoridad o violaciones al debido proceso.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura pública respecto a estas acusaciones.