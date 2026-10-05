Manolo Jiménez abre diálogo con empresas de EU y Canadá para invertir en Coahuila

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    Manolo Jiménez abre diálogo con empresas de EU y Canadá para invertir en Coahuila
    En el importante foro, el gobernador abordó inversiones, seguridad, turismo e infraestructura para Coahuila. REDES SOCIALES

Durante su participación el North Capital Forum, el gobernador abordó oportunidades de inversión y desarrollo económico para la entidad

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer los resultados de su reciente gira de trabajo por la Ciudad de México, donde sostuvo encuentros en materia económica, turística y de seguridad, con el objetivo de fortalecer las condiciones de desarrollo en la entidad.

Durante el North Capital Forum, el mandatario se reunió con empresarios de Canadá y Estados Unidos para promover nuevas inversiones en Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/manolo-jimenez-plantea-desde-coahuila-un-proyecto-generacional-para-mexico-BL23931321

“Tuvimos la oportunidad de reunirnos con muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, y platicar de proyectos de inversión para Coahuila”, señaló Jiménez Salinas.

En el Senado de la República, expuso el modelo de seguridad implementado en el estado, el cual, afirmó, mantiene a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores a nivel nacional.

Asimismo, destacó la promoción de eventos como el Rodeo Saltillo y los atractivos de los Pueblos Mágicos como parte de la estrategia para impulsar el turismo a partir de 2027.

En materia de infraestructura, el Ejecutivo estatal abordó la necesidad de agilizar la liberación de recursos federales para la rectificación del tramo carretero Los Chorros. Subrayó que, de manera paralela, el estado mantiene operativos preventivos permanentes para reducir el riesgo de accidentes en la zona.

Respecto a los hechos violentos registrados en un plantel escolar de Torreón, el gobernador confirmó la vinculación a proceso de los presuntos responsables, quienes permanecen bajo prisión preventiva, y reiteró que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial trabajan de manera coordinada para garantizar la aplicación de la justicia.

Finalmente, Jiménez Salinas lamentó las críticas de algunos sectores políticos hacia los eventos de promoción turística y reiteró que su administración mantendrá las inversiones en seguridad, salud, obra pública y desarrollo económico, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Coahuila.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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