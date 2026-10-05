Manolo Jiménez plantea desde Coahuila un proyecto generacional para México

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reveló la existencia de diálogos entre diversos actores políticos del país para estructurar un “proyecto generacional” enfocado en fortalecer a México desde una perspectiva plural y sin distinciones partidistas.

El mandatario explicó que estas conversaciones han surgido de manera natural con figuras de distintas corrientes políticas que comparten una misma visión. “Es algo que hemos estado platicando algunas amigas y amigos de diferentes partes del país... que vemos una gran área de oportunidad para fortalecer a nuestro país”, afirmó.

Jiménez Salinas enfatizó que el objetivo central de este planteamiento es dejar en segundo término los colores partidistas para concentrarse en coincidencias que beneficien al desarrollo nacional, dejando de lado la polarización y el debate político estéril.

“Es importante llevar a México a lo mejor y empujarlo y trabajarlo donde ahora sí que los colores de los partidos sean temas secundarios, sino el punto central es que le vaya bien a México”, puntualizó el gobernador durante la entrevista.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones hacia la Presidencia de la República o roles de alcance nacional, el titular del Ejecutivo estatal aclaró que, por el momento, se encuentra totalmente enfocado en su responsabilidad actual al frente de la administración coahuilense.

“Falta mucho tiempo, ahorita estamos concentrados en Coahuila al 100%, eso nos ha permitido dar buenos resultados... A mí me encanta gobernar Coahuila, ha sido el mayor privilegio que he tenido en mi vida”, concluyó el mandatario.