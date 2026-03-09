Manolo Jiménez y Mejora Coahuila refuerzan La Laguna con entrega de vivienda

VIESCA, COAHUILA.- Como parte de los compromisos del Gobierno de Coahuila para reducir el rezago habitacional, la administración encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas intensificó la entrega de obras de vivienda en la Región Laguna, enfocándose en la construcción de cuartos adicionales y la rehabilitación de techos.

Bajo la premisa de “trabajar en el territorio”, la estrategia estatal Mejora Coahuila ha desplegado brigadas en municipios como Ocampo, San Pedro y Viesca, donde las acciones de infraestructura social buscan transformar los hogares en espacios dignos y seguros.

TE PUEDE INTERESAR: Tendrán alumnos de educación básica megapuente este fin de semana en Coahuila

Un ejemplo de este programa es el de Alicia Roque Hernández, habitante del ejido Gabino Vázquez. “Doña Lichita”, como es conocida en su comunidad, recibió recientemente un techo ligero y está a la espera de una segunda etapa de construcción.

“Gracias al gobernador Manolo y a Mejora por permitir que mi casa se vea más bonita y habitable; me siento muy agradecida por todo el apoyo que nos dan a mi familia y a mí”, expresó la beneficiaria, quien además fue integrada a programas alimentarios y a cursos de capacitación para el autoempleo a través de ICATEC.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró que su administración mantiene una política de proximidad, priorizando las necesidades básicas de cada ejido y colonia.

Durante 2025, el programa “Obras Sociales a Pasos de Gigante” destinó más de 1,500 millones de pesos en toda la entidad, reforzando acciones como la construcción de cuartos adicionales, techos ligeros y techos terrados.

El enfoque integral del programa no se limita a la infraestructura, sino que también vincula a los beneficiarios con programas de alimentación y educación técnica, fomentando un desarrollo más completo de las familias.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca Coahuila operativo 2026 contra incendios forestales

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez, coordinador estatal de Mejora Coahuila, subrayó que la instrucción del Ejecutivo es mantener una oficina “de territorio”.

“Trabajamos escuchando las necesidades de nuestra gente; impulsamos programas que apoyen a quienes más lo necesitan, llegando a cada rincón del estado”, puntualizó Elizondo Pérez, destacando que estas obras permiten que las viviendas sean más funcionales y contribuyan al desarrollo familiar.