Tendrán alumnos de educación básica megapuente este fin de semana en Coahuila

Coahuila
/ 9 marzo 2026
    Tendrán alumnos de educación básica megapuente este fin de semana en Coahuila
    El viernes 13 de marzo no habrá clases debido al registro de calificaciones por parte de docentes. ARCHIVO

El calendario escolar establece labores administrativas el viernes y suspensión de clases el lunes 16 de marzo

A unas semanas del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, los alumnos de educación básica en Coahuila tendrán un fin de semana largo debido a dos fechas marcadas en el calendario escolar en las que no acudirán a las aulas.

El primero de estos días es el viernes 13 de marzo, día en que los docentes deberán registrar calificaciones en el sistema, actualizar evaluaciones y realizar labores internas de organización escolar. Durante ese día, los estudiantes no asisten a clases, aunque el personal educativo continúa con actividades administrativas.

A esta fecha se suma la suspensión de labores del lunes 16 de marzo, con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. La fecha oficial es el 21 de marzo, pero la conmemoración se recorre al lunes para generar un día de descanso dentro del calendario escolar y laboral.

Por otra parte, los días 20 y 21 de marzo aparecen en el calendario como fechas conmemorativas y de reflexión dentro de las actividades escolares, aunque serán días hábiles.

El siguiente día del mes en el que los estudiantes no asistirán a clases será el viernes 27 de marzo, cuando se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar, correspondiente al último viernes del mes.

Posteriormente dará inicio el periodo vacacional de Semana Santa. Las vacaciones están programadas a partir del 30 de marzo y los alumnos regresarán a clases el 13 de abril.

