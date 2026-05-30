Continúa Ramos Arizpe trabajando por la seguridad

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    Continúa Ramos Arizpe trabajando por la seguridad
    La estrategia de seguridad se enfoca en prevención, vigilancia y coordinación institucional. CORTESÍA

Refuerzan vigilancia, equipamiento y coordinación operativa en distintos sectores del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene acciones permanentes de fortalecimiento en materia de seguridad pública, mediante estrategias enfocadas en prevención, vigilancia y coordinación institucional.

De acuerdo a un reporte estadístico, se pudo verificar que durante la presente administración municipal se ha impulsado el equipamiento operativo de la corporación, la modernización tecnológica y la ampliación de herramientas de monitoreo para reforzar la atención y capacidad de respuesta en distintos sectores del municipio.

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El Centro de Control y Comando (C2), conectado al sistema estatal de videovigilancia y puesto en marcha hace unos meses, trabaja en un monitoreo permanente para apoyo en labores preventivas y operativas.

$!El municipio mantiene coordinación constante con corporaciones estatales y federales para realizar operativos conjuntos.
El municipio mantiene coordinación constante con corporaciones estatales y federales para realizar operativos conjuntos. CORTESÍA

Asimismo, se han reforzado los recorridos de vigilancia urbana y rural con nuevas unidades, además de la entrega de uniformes y equipamiento para elementos de Seguridad Pública Municipal.

De igual manera, el municipio mantiene coordinación constante con corporaciones estatales y federales para la realización de operativos y acciones conjuntas en distintos puntos de Ramos Arizpe y la Región Sureste.

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Principales acciones implementadas:

* Puesta en operación del C2 y fortalecimiento del sistema de videovigilancia

* Incorporación de 8 nuevas patrullas para zonas urbanas y rurales* Entrega de uniformes y equipamiento policial

* Operativos coordinados con corporaciones estatales y federales

$!Las acciones de vigilancia abarcan sectores habitacionales, comerciales e industriales, además de reconocer el desempeño de los policías.
Las acciones de vigilancia abarcan sectores habitacionales, comerciales e industriales, además de reconocer el desempeño de los policías. CORTESÍA

* Vigilancia en sectores habitacionales, comerciales e industriales

* Reconocimiento al desempeño de elementos policiacos

El Gobierno Municipal señaló que estas acciones forman parte del trabajo permanente orientado al fortalecimiento institucional y la atención preventiva en beneficio de la ciudadanía.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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