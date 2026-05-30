Continúa Ramos Arizpe trabajando por la seguridad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene acciones permanentes de fortalecimiento en materia de seguridad pública, mediante estrategias enfocadas en prevención, vigilancia y coordinación institucional. De acuerdo a un reporte estadístico, se pudo verificar que durante la presente administración municipal se ha impulsado el equipamiento operativo de la corporación, la modernización tecnológica y la ampliación de herramientas de monitoreo para reforzar la atención y capacidad de respuesta en distintos sectores del municipio.

El Centro de Control y Comando (C2), conectado al sistema estatal de videovigilancia y puesto en marcha hace unos meses, trabaja en un monitoreo permanente para apoyo en labores preventivas y operativas.

Asimismo, se han reforzado los recorridos de vigilancia urbana y rural con nuevas unidades, además de la entrega de uniformes y equipamiento para elementos de Seguridad Pública Municipal. De igual manera, el municipio mantiene coordinación constante con corporaciones estatales y federales para la realización de operativos y acciones conjuntas en distintos puntos de Ramos Arizpe y la Región Sureste.

Principales acciones implementadas: * Puesta en operación del C2 y fortalecimiento del sistema de videovigilancia * Incorporación de 8 nuevas patrullas para zonas urbanas y rurales* Entrega de uniformes y equipamiento policial * Operativos coordinados con corporaciones estatales y federales

* Vigilancia en sectores habitacionales, comerciales e industriales * Reconocimiento al desempeño de elementos policiacos El Gobierno Municipal señaló que estas acciones forman parte del trabajo permanente orientado al fortalecimiento institucional y la atención preventiva en beneficio de la ciudadanía.

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