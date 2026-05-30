Mantiene Ramos Arizpe cobertura total de alumbrado en comunidades rurales

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    Mantiene Ramos Arizpe cobertura total de alumbrado en comunidades rurales
    Cuadrillas municipales realizan diariamente recorridos de supervisión y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Cuadrillas realizan recorridos preventivos, reparaciones y monitoreo constante en zonas habitacionales y vialidades

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una estrategia permanente de mantenimiento urbano, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa fortaleciendo la operación de la red de alumbrado público mediante acciones diarias de supervisión, reparación y conservación en distintos sectores de la ciudad y el campo.

La administración municipal informó que las comunidades rurales ya cuentan con cobertura total tras concluir el programa de sustitución y modernización de luminarias con tecnología LED, una intervención que permitió mejorar la eficiencia del servicio en ejidos y poblados del municipio.

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Una vez alcanzada esta meta, las labores se concentran en recorridos preventivos para detectar oportunamente posibles fallas y atender cualquier requerimiento relacionado con el funcionamiento del sistema de iluminación.

ATENCIÓN PERMANENTE A REPORTES CIUDADANOS

De manera cotidiana, cuadrillas operativas realizan trabajos de mantenimiento y reposición de equipos en diversos puntos de la zona urbana, principalmente a partir de solicitudes canalizadas mediante el sistema de Atención Ciudadana.

Las acciones incluyen revisión de circuitos eléctricos, reemplazo de lámparas dañadas, corrección de fallas técnicas y mantenimiento de líneas de conducción, con el objetivo de garantizar espacios públicos mejor iluminados y más seguros para la población.

$!La revisión de circuitos y la reposición de equipos forman parte de las acciones permanentes para garantizar la operación del servicio.
La revisión de circuitos y la reposición de equipos forman parte de las acciones permanentes para garantizar la operación del servicio. CORTESÍA

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y redes sociales sobre las labores que se desarrollan en diferentes sectores, a fin de conocer posibles intervenciones y programar sus traslados con anticipación cuando sea necesario.

Personal operativo señaló que estos trabajos forman parte del programa ordinario de conservación de infraestructura urbana, mediante el cual se busca asegurar la funcionalidad y continuidad del servicio en colonias, vialidades, áreas habitacionales y comunidades del municipio.

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