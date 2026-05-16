Mantienen bacheo activo durante fin de semana en San Juan de Sabinas

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    Mantienen bacheo activo durante fin de semana en San Juan de Sabinas
    Autoridades municipales señalaron que el objetivo es mejorar la circulación y reducir riesgos para automovilistas y peatones. REDES SOCIALES

Cuadrillas municipales trabajaron este sábado en distintos sectores para atender vialidades deterioradas y agilizar la rehabilitación de calles

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas mantuvo activos este fin de semana los trabajos de bacheo en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones de rehabilitación vial y mantenimiento urbano impulsadas por el Ayuntamiento.

Durante este sábado 16 de mayo, cuadrillas de Obras Públicas realizaron labores en calles previamente identificadas con deterioro, principalmente en zonas con alto flujo vehicular y reportes ciudadanos relacionados con afectaciones en la carpeta asfáltica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/catean-minicasino-clandestino-y-aseguran-104-tragamonedas-en-acuna-EH20722413

El alcalde Óscar Ríos Ramírez supervisó los trabajos y señaló que las cuadrillas continuarán laborando incluso durante fines de semana para avanzar con mayor rapidez en la atención de vialidades dañadas.

“Seguimos trabajando sin descanso para mejorar las calles de nuestro municipio. Sabemos que una vialidad en buenas condiciones representa seguridad, movilidad y una mejor imagen para San Juan de Sabinas”, comentó.

De acuerdo con la administración municipal, las acciones forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento urbano enfocada en mejorar las condiciones de circulación para automovilistas y peatones.

$!Los trabajos se concentraron en vialidades con mayor desgaste y flujo vehicular dentro del municipio.
Los trabajos se concentraron en vialidades con mayor desgaste y flujo vehicular dentro del municipio. REDES SOCIALES

Las autoridades municipales indicaron que los trabajos continuarán en diferentes colonias y sectores de San Juan de Sabinas, priorizando calles que presentan mayor desgaste o afectaciones derivadas del uso constante.

Asimismo, señalaron que mantener vialidades en mejores condiciones ayuda a reducir riesgos para conductores, además de mejorar la movilidad y la imagen urbana del municipio.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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