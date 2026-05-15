Catean minicasino clandestino y aseguran 104 tragamonedas en Acuña

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Acuña
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    Catean minicasino clandestino y aseguran 104 tragamonedas en Acuña
    El establecimiento presuntamente operaba sin contar con autorización de la Secretaría de Gobernación para el funcionamiento de juegos y sorteos. CORTESÍA

La investigación inició luego de una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de personas armadas controlando el acceso al inmueble cateado

ACUÑA, COAH.- Más de 100 máquinas tragamonedas fueron aseguradas durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Oscar Flores Tapia, en Ciudad Acuña, donde presuntamente operaba un minicasino de manera irregular.

La intervención se originó tras una denuncia anónima realizada al sistema de emergencias 911, en la que habitantes reportaron que en un domicilio había personas armadas controlando el acceso a un establecimiento donde funcionaban máquinas de apuestas.

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A partir del reporte, se abrió una carpeta de investigación por posibles delitos relacionados con la Ley Federal de Juegos y Sorteos, debido a que el lugar presuntamente no contaba con autorización oficial para operar este tipo de actividades.

Posteriormente, se ejecutó una orden de cateo en el inmueble con la participación de elementos federales, personal pericial y apoyo de corporaciones estatales para resguardar el perímetro durante las diligencias.

Durante la revisión del lugar fueron aseguradas 104 máquinas tragamonedas tipo minicasino, así como diversos objetos considerados relacionados con la investigación. El inmueble también quedó bajo aseguramiento mientras continúan las indagatorias.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas durante el operativo; sin embargo, las autoridades federales mantienen abierta la investigación para determinar quiénes estarían involucrados en la operación del establecimiento.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las diligencias correspondientes para definir responsabilidades conforme a la legislación vigente en materia de juegos y sorteos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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