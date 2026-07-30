Continúan abiertas las inscripciones para el Campamento de Verano en Ramos Arizpe

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    Continúan abiertas las inscripciones para el Campamento de Verano en Ramos Arizpe
    Los Talleres de Verano de la Casa de la Cultura registraron una amplia participación, informó el Alcalde. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la participación ciudadana refleja el ambiente de tranquilidad que se vive en el municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- La participación de las familias en los cursos de verano organizados por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe confirmó el interés de la comunidad por contar con espacios seguros, recreativos y formativos para niñas, niños y jóvenes durante el periodo vacacional, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Al realizar un balance de las actividades desarrolladas este verano, el edil señaló que la respuesta de la población fortalece el compromiso de la administración municipal para continuar con la construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos que permitan ofrecer alternativas de sano esparcimiento.

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“Nos da gusto ver la respuesta de las familias. Estos espacios permiten que nuestras niñas y niños disfruten sus vacaciones aprendiendo, conviviendo y desarrollando su talento en un ambiente seguro. Por eso seguiremos ofreciendo más opciones para que nadie se quede sin la oportunidad de participar”, expresó.

El alcalde recordó que los Talleres de Verano de la Casa de la Cultura registraron una amplia participación de niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes tomaron parte en actividades como danza, música, pintura, teatro, robótica, cocina, yoga, inglés y otras disciplinas artísticas y formativas, además de los programas organizados por distintas dependencias municipales.

Ante esta respuesta, invitó a las familias a inscribir a sus hijos en el Campamento de Verano Ramos Arizpe 2026, organizado por el Instituto Municipal del Deporte, que se llevará a cabo del 3 al 14 de agosto en la Unidad Deportiva “Eulalio Gutiérrez”.

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El campamento está dirigido a menores de entre 4 y 13 años e incluye actividades deportivas como taekwondo, porristas, karate, tochito, box, baloncesto, voleibol, fútbol, béisbol, activación funcional, pentatlón y break dance, además de talleres de pintura, dibujo, manualidades, ecología y ciencia.

Las inscripciones permanecen abiertas en el Gimnasio Municipal de la Unidad Deportiva “Eulalio Gutiérrez”, en un horario de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. El costo del campamento es de 700 pesos por las dos semanas de actividades y para mayores informes está disponible el teléfono 844 541 6848.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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