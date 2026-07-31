Cuadrillas de Servicios Primarios de Ramos Arizpe trabajan 24/7

Incluso durante el periodo vacacional, el personal operativo permanece en las calles con labores de limpieza, mantenimiento, pintura, retiro de escombro, descacharrización, cuidado de áreas verdes y rehabilitación de espacios públicos.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene un operativo permanente mediante las cuadrillas de Servicios Primarios, que trabajan las 24 horas, los 7 días de la semana, para atender reportes ciudadanos y conservar en condiciones adecuadas los espacios públicos.

Durante los últimos días, las cuadrillas atendieron reportes en las colonias Hacienda Laureles, Manantiales del Valle, Villa Sol y Escorial II. También realizaron trabajos de mantenimiento en las plazas Huanusco y Quinta Manantiales.

En estos espacios se efectuaron labores de pintura en rampas para personas con discapacidad, bancas, juegos infantiles y mobiliario urbano, con el objetivo de conservar las instalaciones en condiciones adecuadas para su uso.

CUADRILLAS NO BAJAN EL RITMO

Además, el personal atendió solicitudes relacionadas con el retiro de basura, maleza, tierra, escombro y objetos de gran volumen, así como jornadas de descacharrización y limpieza general en diferentes sectores.

Estas acciones permiten atender puntos que pueden convertirse en focos de contaminación, además de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana y a la conservación de áreas destinadas a las familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que las labores de Servicios Primarios se mantienen sin interrupciones, incluso durante fines de semana y periodos vacacionales, debido a que las necesidades de la ciudad requieren atención continua.