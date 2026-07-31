Cuadrillas de Servicios Primarios de Ramos Arizpe trabajan 24/7

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    Cuadrillas de Servicios Primarios de Ramos Arizpe trabajan 24/7
    Desde temprana hora, cuadrillas de Servicios Primarios mantienen labores de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Cuadrillas municipales trabajan durante el periodo vacacional con labores de limpieza, mantenimiento, pintura y rehabilitación en distintos sectores

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene un operativo permanente mediante las cuadrillas de Servicios Primarios, que trabajan las 24 horas, los 7 días de la semana, para atender reportes ciudadanos y conservar en condiciones adecuadas los espacios públicos.

Incluso durante el periodo vacacional, el personal operativo permanece en las calles con labores de limpieza, mantenimiento, pintura, retiro de escombro, descacharrización, cuidado de áreas verdes y rehabilitación de espacios públicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lleva-ramos-arizpe-brigadas-de-bacheo-y-limpieza-a-10-colonias-DF22505170

Durante los últimos días, las cuadrillas atendieron reportes en las colonias Hacienda Laureles, Manantiales del Valle, Villa Sol y Escorial II. También realizaron trabajos de mantenimiento en las plazas Huanusco y Quinta Manantiales.

En estos espacios se efectuaron labores de pintura en rampas para personas con discapacidad, bancas, juegos infantiles y mobiliario urbano, con el objetivo de conservar las instalaciones en condiciones adecuadas para su uso.

CUADRILLAS NO BAJAN EL RITMO

Además, el personal atendió solicitudes relacionadas con el retiro de basura, maleza, tierra, escombro y objetos de gran volumen, así como jornadas de descacharrización y limpieza general en diferentes sectores.

Estas acciones permiten atender puntos que pueden convertirse en focos de contaminación, además de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana y a la conservación de áreas destinadas a las familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que las labores de Servicios Primarios se mantienen sin interrupciones, incluso durante fines de semana y periodos vacacionales, debido a que las necesidades de la ciudad requieren atención continua.

$!Calles y plazas lucen impecables gracias al esfuerzo de las cuadrillas de Servicios Primarios.
Calles y plazas lucen impecables gracias al esfuerzo de las cuadrillas de Servicios Primarios. CORTESÍA

“Las cuadrillas de Servicios Primarios son un ejemplo de compromiso con Ramos Arizpe. Llueva, truene o relampaguee, ellos están en las calles trabajando para mantener limpia nuestra ciudad y atender los reportes de la ciudadanía. Es un esfuerzo que muchas veces pasa inadvertido, pero que resulta indispensable para que las familias disfruten de un municipio ordenado y en buenas condiciones”, expresó.

Con estas acciones, el Ayuntamiento mantiene la atención de reportes y trabajos de conservación en diferentes sectores, mientras las cuadrillas continúan con recorridos y labores operativas durante el periodo vacacional.

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