Médicos de Piedras Negras logran salir de Dubái tras quedar varados por conflicto en Medio Oriente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Después de permanecer una semana varados en Dubái a causa del cierre del espacio aéreo derivado de la escalada del conflicto en Medio Oriente, los médicos nigropetenses Luis José Flores Cruz y Mariana Jasso lograron abandonar esa ciudad y dirigirse hacia Europa, donde continuarán su trayecto de regreso a México.

De acuerdo con información proporcionada por su padre, José Flores Maciel, la pareja salió del hotel donde permanecía resguardada alrededor de las 10:00 horas del jueves, tiempo local de Dubái. Posteriormente lograron abordar un vuelo cerca de las 16:00 horas con destino a Varsovia, Polonia, lo que corresponde aproximadamente a las 06:00 horas en México.

El familiar explicó que el traslado hacia Europa tendrá una duración aproximada de nueve horas, debido a que la aeronave debe modificar su ruta habitual para evitar la zona del conflicto armado en Medio Oriente, lo que ha provocado ajustes en diversas rutas aéreas internacionales.

Según el itinerario previsto, el vuelo contempla una escala en El Cairo, Egipto, antes de continuar hacia territorio polaco, donde la pareja arribará para posteriormente definir los siguientes pasos de su retorno a México.

Flores Cruz y su esposa habían viajado a los Emiratos Árabes Unidos para disfrutar de un periodo vacacional. Sin embargo, cuando se disponían a regresar al país quedaron atrapados en Dubái tras el cierre del espacio aéreo en la región, medida que afectó múltiples operaciones aéreas y dejó a miles de viajeros varados en distintos aeropuertos.

La restricción en los vuelos se implementó luego de la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, en el que participan Israel, Estados Unidos e Irán. De acuerdo con reportes internacionales, el enfrentamiento ha dejado más de mil 200 personas fallecidas y ha involucrado a cerca de 18 naciones, generando además impactos en la movilidad aérea y en la seguridad de la región.

Mientras tanto, la familia del especialista originario de Piedras Negras se mantiene al tanto de su trayecto, a la espera de que la pareja pueda completar sin contratiempos su retorno hacia México.