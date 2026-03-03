‘Pensamos que un misil había caído en nuestro edificio’, relata médico de Piedras Negras varado en Dubai

Sin mayor novedad y sin registro de ataques a la región donde se encontraban, la pareja decidió regresar con tranquilidad al hotel ante el llamado de que el vuelo se realizaría al día siguiente.

De acuerdo con Luis José, fue el pasado 28 de febrero cuando en su arribo al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso, la aerolínea les comunicó que debido a una situación de seguridad internacional, el espacio aéreo de Dubai permanecería cerrado hasta nuevo aviso.

En entrevista con VANGUARDIA, el traumatólogo y Ortopedista especialista en artroscopia, Luis José Flores, narró que aunque la sorpresa de los ataques provocó un miedo inminente en él y su pareja Mariana quien está embarazada con seis meses de gestación, la confianza de los locales en su sistema de defensa les ha permitido lograr paciencia.

Fue el pasado 19 de febrero cuando la pareja de médicos Luis José Flores Cruz y Mariana Jasso, llegaron al medio oriente para vacacionar en un crucero que atravesó diversos países como Qatar -que también hoy está dentro del conflicto-, hasta llegar a la región de Dubai en los Emiratos Árabes.

Una pareja de médicos de Piedras Negras, Coahuila , se encuentran varados tras realizar un viaje vacacional a los Emiratos Árabes Unidos, que en los últimos días fue integrado al nuevo conflicto regional tras los ataques de Israel y Estados Unidos al territorio Iraní.

Fue ese mismo día por la tarde, que la pareja escuchó los primeros estruendos acompañados de luces en el cielo, y momentos después una alarma que nunca habían escuchado.

“Nosotros pudimos ver lo que ahora sabemos que son misiles que han sido interceptados por el sistema de defensa. Todos estaban asustados, pero también calmados porque nos daban instrucciones de que ahí estábamos seguros. Más tarde sonó la alarma y ahí empezamos a guardar nuestras cosas para resguardarnos y fue cuando un dron cayó en el Palm Jimeirah que está a dos hoteles de donde estamos nosotros”, relata el médico.

Luis José relata que en ese momento, se encontraba con su esposa en el piso 50 de su hotel, y fue cuando el estruendo que cimbró en el icónico distrito exclusivo de Palm Jimeirah en Dubai aparentemente enviado por la fuerza Iraní, se escuchó tan fuerte que pensaron que se trataba de un ataque a su edificio.

“Nosotros estábamos en el piso 50 y pensamos que se había estrellado en nuestro edificio. Cabe mencionar que estoy con mi esposa, quien tiene seis meses de embarazo y tuvimos que bajar unos 700 escalones corriendo”, recuerda.

ESPACIO AÉREO CERRADO

En un intento por buscar un lugar aparentemente más seguro, los médicos decidieron trasladarse al aeropuerto también para buscar novedades sobre su regreso, pero nuevamente les notificaron que el espacio aéreo del país estaba cerrado.

“Ese día de ahí nos fuimos al aeropuerto y nos dieron la indicación de que en realidad estaban evacuándolo. Decidimos no quedarnos en el aeropuerto suponiendo que serían los siguientes blancos y ahora sabemos ya que sí los atacaron. Tuvimos que buscar un hotel lejos de la zona turística”, dice el médico.

Desde ahí, los médicos han atravesado otras situaciones de incertidumbre; sin embargo, la estancia que concluiría desde hace cinco días ha estado bajo control al seguir las indicaciones de las autoridades tanto locales como mexicanas.

“La gente confía mucho en su sistema, por eso nos da calma. Claro que nosotros no estamos acostumbrados y la indicación que se nos ha dado desde la embajada pues es que mejor nos resguardemos. También el gobierno de Dubai se ha puesto en contacto con nosotros y nos han dicho que si escuchamos estruendos o ruido es porque el sistema de defensa está funcionando”, relata el médico.

Entre otras cosas, la embajada de México en Emiratos Árabes les ha indicado que no hagan viajes terrestres por el momento y que una opción más para regresar de forma inmediata, es irse al aeropuerto de Omán tomando una carretera de cinco horas para poder regresar, sin embargo, la opción puede ser altamente riesgosa.

“Nos hemos estado comunicando todos los días con ellos. Nos comentan que están al pendiente, pero que basados en la comunicación que hay con autoridades locales, aún no hay un plan de evacuación del país. Afortunadamente nos encontramos en una zona protegida por el sistema de defensa”, dice.

“Quiero comentarle a nuestros familiares que estamos bien y que ojalá que esto sea solo un mal rato. Que pronto nos vemos por allá”, concluyó el médico.