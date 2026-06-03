Medios de Coahuila ya me han ‘quitado la Visa’ de EUA tres veces: Américo Villarreal Santiago, delegado del Bienestar

La declaración la dio luego de que este miércoles medios de comunicación en Coahuila aseguraron que el retiro de visa del delegado se debe a que su padre, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, están siendo investigados por la autoridad norteamericana.

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, calificó como falsas las noticias que se han difundido en medios de comunicación sobre un posible retiro de visa para ingresar a Estados Unidos.

De acuerdo con Los Angeles Times, quienes informaron sobre las investigaciones en curso contra los gobernadores morenistas, las autoridades se encuentran indagando posibles nexos entre las autoridades de Tamaulipas y Sonora con el crimen organizado.

Sobre el presunto retiro de su visa, el delegado Américo Villarreal Santiago aseveró que no es la primera vez que en Coahuila se difunde esta información y, aunque aseguró que no hay nada que aclarar, tampoco informó si tiene vigente el paso legal hacia Estados Unidos.

“Según los medios de comunicación de Coahuila, me la han quitado como tres veces. Creo que no existe nada que aclarar”, expresó el delegado.

Sobre las presuntas investigaciones contra su familia, el delegado no agregó ninguna respuesta.