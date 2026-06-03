Presentan queja formal ante Consejo de Jurisprudencia contra Óscar Nájera

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Saltillo
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    Presentan queja formal ante Consejo de Jurisprudencia contra Óscar Nájera
    El escrito fue presentado el 28 de mayo y será revisado por las y los consejeros en una próxima sesión del órgano colegiado. CORTESÍA

El Consejo Directivo de la Facultad analizará la denuncia derivada de los señalamientos por convivencias con estudiantes donde hubo consumo de alcohol

Las acusaciones contra el profesor y aspirante a la dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, Óscar Nájera Davis, por presuntas conductas contrarias a la normatividad universitaria, ya fueron llevadas de manera formal ante el Consejo Directivo de la institución. El órgano colegiado deberá revisar el caso en una próxima sesión.

De acuerdo con un documento que circuló recientemente, el docente José Ramón Oceguera Rodríguez presentó el pasado 28 de mayo una queja formal contra Nájera Davis. El escrito fue recibido por el Consejo Directivo y puesto a disposición de las y los consejeros para su estudio y análisis.

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La denuncia hace referencia a diversos hechos ocurridos durante mayo. Entre ellos se encuentra una convivencia realizada el 21 de mayo en una palapa al norte de Saltillo con motivo del Día del Estudiante, según una invitación difundida por el propio Nájera en redes sociales y WhatsApp.

Sobre ese evento circulan videos en los que se observa al docente conviviendo con alumnos mientras consume y comparte bebidas alcohólicas. También se menciona su participación durante “La Noche del Búho”, actividad organizada por la Sociedad de Alumnos, donde subió al escenario para invitar a los asistentes a un “after”.

De acuerdo con lo expuesto en la queja, estas acciones podrían contravenir diversos artículos del Reglamento de Ética y Conducta de la UAdeC. Sobre el tema, el secretario general de la Universidad, Víctor Sánchez Valdés, señaló previamente que este tipo de conductas son incompatibles con las responsabilidades formativas y el ejemplo institucional que deben observar los docentes.

Los hechos fueron dados a conocer previamente por VANGUARDIA. Tras la publicación, el director de la Facultad de Jurisprudencia indicó que cualquier actuación dependería de la presentación de una denuncia formal, postura que posteriormente fue cuestionada por autoridades universitarias.

$!El Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia recibió una queja formal para analizar los señalamientos contra Óscar Nájera Davis.
El Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia recibió una queja formal para analizar los señalamientos contra Óscar Nájera Davis. CORTESÍA

Sánchez Valdés consideró que las autoridades universitarias deben intervenir para evitar que situaciones similares se repitan, independientemente de que exista o no una denuncia. En el mismo sentido se pronunció el rector Octavio Pimentel Martínez, quien afirmó que la normatividad universitaria debe aplicarse “parejo para todos”.

Con la presentación formal de la queja, corresponderá al Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia analizar el caso y determinar las acciones que procedan conforme a la normatividad universitaria.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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