Mejora Coahuila no atiende de manera preferencial a la Región Carbonífera

A pesar de la crisis económica en la que aún se encuentran las regiones Centro y Carbonífera de la entidad, su población no requiere un trato preferencial a través del programa Mejora Coahuila.

Sostuvo lo anterior el coordinador de zona del programa Mejora Coahuila, Antonio López Flores, al considerar que todas las personas son indispensables y tienen el mismo valor, independientemente de la zona del Estado donde residan.

“¿Consideras que las regiones Carbonífera y Centro, dada su actual situación, requieren una atención preferencial por parte del Gobierno del Estado?”, se le cuestionó literalmente.

“En sí, no; todos somos indispensables. Ahora sí, el Centro, el Sureste, etcétera, todos valemos lo mismo”, respondió.

No obstante, se busca ir manejando lo recurrente, las zonas hacia las afueras, para que no se sientan desprotegidos, no se sientan menos; hay que ir por ellas y, ahora sí, lo que ocupen, siempre estar a la orden para ellos, dijo a VANGUARDIA.

Informó que entre los apoyos que se distribuyen entre esas comunidades, figuran: materiales de construcción a bajo costo, pintura e impermeabilizante, es decir, “lo que la gente nos vaya pidiendo y nosotros viendo la manera de apoyarlos”, agregó.

El funcionario aseguró conocer la problemática de la zona minera de la entidad, por lo que compartió su visión de que, “respecto del tema del carbón, soy de la idea de que, poco a poco, vamos a ir renovando los materiales, las fuentes de energía, de las que el carbón era una fuente muy importante”.

“Lo que nos va llevando más es la electricidad, en donde hay que hacer los cambios de utilidad. Nosotros seguimos manejando lo que es el petróleo y el carbón para sustentar incluso el sistema de transporte, pero ahora son los carros eléctricos”.

“Desde ese contexto, el uso del carbón va disminuyendo”, advirtió.

En vista de los efectos económicos de esta transición energética, dio a conocer: “Nosotros trabajamos directamente para tratar llevar ayuda a las familias, todas las gestiones que manejamos van enfocadas a eso”.

“En cuanto a apoyos, consideramos que sí hay que meterle un poquito más de esfuerzo para que lleguen un poco más de recursos”, estimó.

Hizo notar que hay poblaciones que se encuentran muy lejos, sin embargo, “también abrimos poco a poco nuevos caminos para llegar hasta ellos”, afirmó.