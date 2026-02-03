Trasladan 644 kg de mercurio para confinamiento a Coahuila

Noticias
/ 3 febrero 2026
    Trasladan 644 kg de mercurio para confinamiento a Coahuila
    Semarnat subrayó que la exposición al mercurio representa un peligro para la salud humana, en particular durante el desarrollo intrauterino y las primeras etapas de vida. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El retiro de mercurio líquido reactivó alertas por riesgos a la salud y por el control de sustancias peligrosas en puertos del país

CDMX.- La Profepa informó que realizó el retiro, transporte y disposición final de un cargamento con 644 kilogramos de mercurio en estado líquido, contenido en 48 rodillos de banda transportadora, asegurado precautoriamente en el Puerto de Manzanillo.

La dependencia precisó que el material fue asegurado desde 2022 al no contar con autorización para su exportación. En el proceso de verificación, la Agencia Nacional de Aduanas de México detectó el cargamento y solicitó la intervención de inspectores para identificar la sustancia.

Tras la revisión, el personal confirmó la presencia de mercurio líquido y solicitó la inmovilización del cargamento, además de iniciar un procedimiento administrativo para ordenar medidas correctivas e imponer la sanción económica correspondiente, según la información difundida por la autoridad ambiental.

La Procuraduría detalló que el 17 de enero de 2026 el cargamento fue trasladado bajo medidas de seguridad, control y manejo ambiental desde Manzanillo hasta Ramos Arizpe, con destino a una empresa autorizada por la Semarnat, donde será sometido a un proceso de estabilización y confinamiento permanente.

El movimiento y la disposición final, añadió, se realizan en cumplimiento de protocolos internacionales de seguridad química y del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que restringe el uso, manejo, almacenamiento, fabricación, importación y exportación de este material por sus impactos en la salud y el ambiente.

En el plano legal, se recordó que el artículo 414 del Código Penal Federal prevé penas de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa para quien, de forma ilícita, realice actividades de tráfico, importación o exportación, entre otras, con sustancias peligrosas por sus características.

En cuanto a los riesgos, Semarnat subrayó que la exposición al mercurio representa un peligro para la salud humana, en particular durante el desarrollo intrauterino y las primeras etapas de vida, y que puede afectar el sistema nervioso e inmunitario, así como el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos.

El caso se enmarca en los controles a sustancias químicas sujetas a restricciones y en la vigilancia de embarques en instalaciones portuarias, con el objetivo de evitar afectaciones ambientales y dar certeza sobre el manejo y disposición final de materiales considerados de alta peligrosidad. Con información de La Jornada

