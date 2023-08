Misterios sobrenaturales acechan las calles de Saltillo: conoce los relatos de nuestros lectores

Los relatos continuaron, y Rojas Pavich e compartió una historia sobre un lugar conocido por ser habitado por espíritus: “En la calle de Doblado , mandamos a descansar a un niño y una señora, cada uno en su dimensión. El tercero no quiso irse a descansar, ya que si un espíritu llega antes que tú a un lugar, no lo puedes correr mientras no agreda a nadie. El niño se fue despidiéndose de varios presentes, haciéndola llorar a grito abierto. La señora se fue muy rápido sin problema, y el señor de la tercera edad no quiso irse, pero al lado existe un señor de la tercera edad que sí es malo, pero no puede pasar de la casa porque está blindada”.

Entre las numerosas historias recopiladas, hubo quienes compartieron experiencias escalofriantes relacionadas con lugares específicos, como Wendy Villasana, que contó un aterrador encuentro cerca de la Catedral: “Al lado de Catedral, en el restaurante que antes era una escuela, donde ahora es el baño de mujeres, antes era un cuarto de tiliches, y atrás era el cuarto oscuro de revelado. Nos asustaron a una amiga y a mí. Salió de ahí una voz escalofriante y demoníaca. Nos asustó muy feo. Mi amiga salió corriendo y me dejó adentro. El de limpieza abrió ese cuarto que estaba con llave y no había nadie”.

La clínica 70 también tiene su propia leyenda, según Mónica González: “En el cuarto de radiografía dicen compañeros de trabajo que han escuchado el lamento de una mujer que dice ‘déjenme descansar’. Siempre los asusta... Mi hermano estuvo trabajando en la clínica 2 en el turno nocturno y lo asustaron muchas veces”.

Estos relatos sobrenaturales incluyeron apariciones fantasmales en espacios públicos, como en el caso de Alfonso Constante: “Una vez me tocó ver la forma de un muerto en unas escrituras en las cuales no podía a ver sido porque la persona ya estaba muerta, pero el notario dijo que él daba fe de que el muerto se levantó y firmó el papel y luego volvió al descanso eterno... La familia estaba muy asustada porque el juez estaba muy convencido de que el fedatario decía la verdad. Aquí en Saltillo”.

Jorge N Gallegos: “Una vez en un circo pequeño, de esos que se ponen en las colonias, mencionaban como show principal a un hombre que se convertía en animal frente a todos... Pues ahí vamos mi familia y yo, todo muy chido: los payasos, perros amaestrados y más. Al final, al momento de presentar el evento estelar, se apagaron las luces y todo tornó un ambiente muy tétrico; el silencio se apoderó de la carpa y en eso sale un señor ya viejo, pero que vestía bien. Me acuerdo que solo una luz lo seguía hasta que se posó en el centro del escenario y se quedó sentado. Toda la gente muy atenta viendo a ese hombre para ver la transformación... pasaron 30 mins, luego 45 y al llegar los 60 mins no aguanté más y grité ¡Ese señor se está haciendo güey! Y que se para el señor y empieza a decir “¡Gracias! ¡Muchas gracias!” Y se terminó el espectáculo”.

Fernando Bravo Soberanis: “Un día estaba en la alameda grabando y a lo lejos vi que unos niños estaban jugando, nada fuera de lo normal, lo curioso es que mientras me acercaba de repente escuché como que empezaron a pelear, me acerqué porque a fuerza tenía que pasar por ah, cuando fue turno de pasar salieron volando dos lechuzas,no había nadie... los 6 días siguientes tuve fiebre, e incluso el 4to día ya no fui a trabajar, me recomendaron una curandera que se ubica en el mercado Juárez y cuando fui a buscarla recuerdo perfectamente sus ojos cuando me miró, me dijo que alguien estaba intentando dañarme, cuando me limpió, el huevo venia con restos de sangre, mucha sangre”.

Oly Guerra Fuentes: “Viví en una casa antigua, actualmente es un museo, las perillas de las puertas se movían sin nadie intentando abrir, un día en la tarde algo brincó en mi cama era una sombra negra, cosas así pasaban y siguen pasando”.

Luz Freih: “Afuera de los helados Vallarta en calle Matamoros y Pérez Treviño me tocó ver una novia toda sangrada de las manos y de la cara, estaba en todo lo obscuro pero la vi por las luces que mi coche traía. Fue hace muchos años. Pero jamas paso por ahí de noche. Ahh y esos días salió en las noticias que un guardia de Finanzas también la había visto, pero desconozco si el señor falleció o simplemente quedó mal. Llegué a pensar que era la misma”.

Miki Eloy García: “En un trayecto poco usado que conecta Los Cerritos con La Aurora, antes de llegar a Valdés Sánchez, se aparece por las madrugadas un niño que inspira ternura pero al acercarse cambia su fisonomía y se ve con ojos espeluznantes y dientes como de bestia. En el Ateneo Fuente es común la aparición de una niña que realiza travesuras por la tarde cuando no hay mucho personal, en una ocasión se apareció jugando por el área que conecta con Jurisprudencia (por los baños) al verla un maestro que acudió por una junta aproximadamente a las 7 de la noche se cruzó con ella y no le dio importancia al entrar al Lobby del Ateneo se percató que estaba cerrado, empezó a tocar hasta que el intendente abrió y le comunico que ya había terminado la junta y todos ya se habían ido, antes de retirarse le comento al intendente que si la niña que jugaba era su nieta y si no tenía miedo de que estuviera jugando sola. El trabajador le respondió ¿Sí la vio? No lo quiero asustar pero es una amiguita que visita por las noches, niña canija ya volvió a hacer de las suyas. El maestro no quiso regresar y le pidió apoyarlo para salir por el frente. Secretarias, trabajadores y un subdirector fueron testigos de la aparición de esa niña”.

Rossy Ramos: “Hace aproximadamente en el 96, en la calle de Matamoros pasando la calle de Corona, se veía en las madrugadas una niña pequeña de unos 5 años aproximadamente y te llamaba la atención porque pensabas se había salido de una casa y cuando volteabas y te dabas cuenta que los pies de la niña no tocaba el piso, traía un vestido blanco antiguo y a mi mamá le tocó verla, es en la zona centro, a mucha gente le tocó verla”.

Felipe Romero Cabello: “Hace tiempo vivía en una casa antigua del centro donde dicen que en la zona antes era un panteón y me ha tocado escuchar como personas hablando sin entender nada, oír murmuros, escuchar pasos, ver sombras, escuchar que dicen mi nombre en la puerta y tocar y al abrir no hay nadie, se azotan las puertas de la casa al mismo tiempo sin ventilas de aire, escuché junto con mi familia que como del techo caían como muchas botellas de vidrio desde arriba y al revisar no era nada, además se escuchan ruidos, entre otras cosas. Después se rentaba la casa y a los nuevos inquilinos también les pasaba cosas similares”.

Javier Torres: “En el año 1994 iba acompañado de mi tía, íbamos a secundaria y como la escuela estaba cerca de la casa nos fuimos caminando y eran como las 6:30 de la mañana cuando vimos pasar algo con muchas luces rojas en forma circular algo creemos que como un ovni, nos asustamos y corrimos a la escuela, lo curioso es que 30 años después seguimos recordando y platicamos esa historia como si hubiera sido ayer y lo paranormal es que fue muy de mañana”.

Garza Erick: “Una vez cuando era guardia del Casino de Saltillo me tocó quedarme toda la noche y siempre se ha sabido que hay un túnel que conecta a la catedral pero está tapado, total que yo estaba en el piso de arriba y empecé escuchar ruidos en el sótano de una campanita y yo en ese momento bajé a ver quién era pensé que un empleado del comedor o algo. Y pues cuál fue mi sorpresa que voy viendo una niña vestida de blanco tipo primera comunión que llevaba una vela en las dos manos pero se veía con mucha luz, su cara era blanca, blanca con el cabello recogido y negro. Yo solo me quedé observando y vi cómo atravesó la pared que conecta al túnel”.

Rodas Jagger: “Hace unos 10 años a las 3:00 am aprox... en la calle Egipto... a unas cuadras antes de V. Carranza... iba caminando rumbo a V. Carranza... mientras caminaba volteo ver si venía algún taxi... de repente vi un taxi que se paró unos 30 o 40 metros antes de llegar a mi.... se paro unos segundos y de repente le pisó y arrancó quemando llanta... al pasar a mi lado se detiene unos metros, se regresa y me dice que me lleva. Al principio tuve desconfianza por el quemón de llantas... pero ya cuando me empezó a explicar me subí, no sin antes asegurarme que no estuviera borracho o algo así... y esto me dijo.Me preguntó si no vi la mujer de blanco que pasó a mi lado metros antes de llegar hasta él... CLARO QUE NO VI NADA, NO HABIA NADIE... me dijo que cuando pasa al par de la señora el se detiene para ver si esperaba taxy...LA SEÑORA ESTABA TOTALMENTE BLANCA DE SU PIEL Y SU VESTIMENTA Y NO TRAIA PIERNAS VENIA AL AIRE...por eso el arrancon ....venia pálido y sufría de la presión que haya pasamos por una coca al oxxo....SI UN DIA VE ESTO EL TAXISTA , ESTARIA MUY BIEN QUE SE COMUNICARA.”

Natalia Galván De Cabello: “Viví en unos departamentos atrás del colegio La Paz. Una noche que discutí con mi pareja decidí irme a acostar a la recámara en donde en su cuna dormía mi bebé. Estaba yo acostada de modo que le daba la espalda a la cuna y mi cara estaba viendo hacia las ventanas que tenía cortinas cerradas, cuando abrí los ojos vi una sombra reflejada en las cortinas de alguien que se inclinaba hacia mi y pensé es mi marido que viene a asomarse a ver si estoy dormida, pasan unos segundos y no siento a alguien detrás de mí, me volteo y no había nadie y la puerta está cerrada, me engarruño en la cabecera de la cama por miedo y cuando reacciono salgo corriendo del cuarto sin el bb( no me juzguen) morí de miedo”.

Margarita Morales Rodríguez: “Yo cuando era niña tendría entre 6 y 8 años vivíamos en la colonia Bellavista en la calle México. Recuerdo que teníamos solo 2 cuartos uno era la cocina y el otro donde dormíamos.Y en la pasada de uno a otro muchas veces me desperté con miedo porque ahi caminaban 2 mujeres y una niña de un lado a otro. Una mujer de negro, la otra de blanco y la niña de blanco y las 3 con la cabeza agachada. Y hasta la fecha nadie de mi familia me cree. Vivíamos a un lado de un callejón y ahí se escuchaban unos caballos con una carreta y unas cadenas que arrastraban”.

Javo Rodríguez: “Trabajando para cierta paquetería de color amarillo entregaba casi de diario mensajería a un doctor en la colonia Los Ángeles, en la privada Sauce, la rutina era llegar, timbrar y a través del vidrio semioscuro de la puerta de forja, con el que contaba (o cuenta) esta casa, veía la silueta de una señora de avanzada edad y baja estatura, que siempre preguntaba “Quien es?” “Paquetería para el doctor”, le decía yo. “Permítame joven, voy por las llaves”, era siempre el mismo diálogo, iba por las llaves, abría la puerta, me firmaba, le entregaba el paquete, que siempre era una caja pequeña, o documentos, hasta que pasaron algunos dias sin que entregara algo en este domicilio, hasta que llegó un paquete, cuando lo vi, sí me extrañó, pues que como lo dije al principio, era prácticamente de diario, en fin, cuando tocó el turno de ir a entregarlo, llegué al domicilio, toqué el timbre, y lo mismo de siempre, la silueta de la viejita, el diálogo, en fin, pero en esta ocasion, la señora demoraba con las llaves, ante la tardanza, yo insistí tocando el timbre, al ver que no había respuesta dejé el aviso de visita, detallando lo de la señora que ya no regresó con las llaves y por eso procedí a retirarme, al día siguiente hago una segunda visita, y en la puerta del domicilio estaban el doctor y su esposa, él me preguntó si yo había dejado ese aviso, pero sobre todo, si en realiadad había pasado así como lo expliqué en el aviso, mi respuesta fue sí, como siempre ha sido, buenos días, permítame voy por las lleves, y luego abre para recibirme el paquete, acto seguido, la esposa del doctor se suelta en llanto, y casi gritando le dice... “Ya ves que sí es cierto, no estoy loca”; el doctor se dirije hacia ella, la abraza y también comienza a llorar, yo solo atiné a preguntar... “Disculpe, ¿pasa algo?”, y el doctor voltea conmigo, se limpia las lágrimas, y me dice: “Mira amigo, lo que sucede es que ella fue nana de mi esposa, y para que no se fuera de la casa, y por el cariño que le teniamos, se quedó como nuestra ama de llaves, pero se nos enfermo, y repetía mucho que aun no se queria ir, que no quería dejar a su niña (mi esposa), que siempre iba estar con ella, y hace unos días fallecio, mi esposa la escuchaba, la veía, llegó a sentir que la tocaba, su bastón siempre lo encontrabamos movido de su lugar, y ante esto, decidimos irnos de aquí, mi esposa estaba entrando en crisis”. Y pues bueno, fue algo que me pasó a mí como mensajero, y que después de aproximadamente 15 años recordar esa vez que escuché su andar y el golpeteo del bastón acercarse a la puerta, haber visto su silueta a través del vidrio semioscuro, y oirla decir “Permítame joven voy por las llaves”, es algo que me sigue poniendo la piel de gallina”.

Josset Morales Cruz: “Yo era estudiante de una escuela de enfermería en la calle de Rayón (hace 8 años ) entonces yo me bajaba en las mañanas muy temprano de la 2a en la calle de Múzquiz y me iba caminando toda la de Rayón, un día estaba haciendo mucho mucho frió y normal me bajé de la combi y en una privada creo se llama Bravo y Rayón empecé a escuchar como una campana un cencerro atrás de mí, no me dio miedo ni nada cuando volteo era una chiva negra super grande con los ojos super rojos, recuerdo la campana sonando y ella caminando hacia mí, entonces apresuré el paso pero solo pensé que se había salido de una casa o brincado de una caja de una camioneta, la campana se escuchaba más fuerte y más y se detuvo en una casona que estaba abandonada hoy me da miedo recordarla de tan alta”.

Neftali CR: “Hace tiempo vivía en Bellavista y yo trabajaba en el centro en una zapatería entonces me iba caminando y regresaba caminando y siempre pasaba por la plaza del Ojo de Agua como a las 8:00am y siempre estaba un viejito sentado dándole de comer a los pajaritos, siempre me saludaba así durante varios meses y una vez pasé y me tenía una dona de azúcar y café en una botella de agua y me la dio y me dijo: siempre pasas muy temprano aló mejor no desayunas...yo muy feliz me los llevé a mi trabajo y desde ahí ya no lo volví a ver y una mañana le pregunté a una señora que estaba sentada que qué había pasado con el viejito que ya tenía días sin verlo, y me dijo que no había ningún viejito con las características que le dije y yo aferrada diciéndole q sí que siempre pasaba y estaba sentado, al día siguiente estaba otra señora y le habló y me dijo que tal vez hablaba del señor que había fallecido hace varios años y que ya había varias personas a las que se le aparecía, y me enseñó una foto del señor en vida y juro por Dios que era el mismo, jamás sabré si fue un error en la Matrix o qué, pero siempre que recuerdo me da miedo”.

¿EXISTE UNA EXPLICACIÓN LÓGICA A LOS FENÓMENOS PARANORMALES?

Los fenómenos paranormales y las historias de fantasmas han cautivado a la humanidad durante siglos, dejando perplejos a escépticos y creyentes por igual. Estos misteriosos sucesos han sido objeto de debates acalorados en todo el mundo, y aunque muchos optan por atribuirlos a lo sobrenatural, la ciencia busca respuestas más fundamentadas y basadas en evidencia. En este artículo, exploraremos algunas explicaciones lógicas detrás de los fenómenos paranormales, basadas en varias fuentes y enfoques científicos.

Pareidolia y sugestión: Uno de los principales argumentos es la “pareidolia”, un fenómeno psicológico en el que el cerebro encuentra patrones significativos en estímulos ambiguos, como ver rostros en nubes o figuras en sombras. La sugestión también desempeña un papel crucial, ya que las personas pueden percibir lo que esperan ver o lo que otros les han sugerido previamente.

Explicaciones físicas y naturales: Algunos fenómenos paranormales, como luces extrañas en el cielo o sonidos inusuales, pueden explicarse mediante eventos naturales o físicos, como meteoritos, tormentas eléctricas o el viento que produce sonidos en estructuras.

Experiencias extracorpóreas y sueños lúcidos: Muchas experiencias paranormales involucran la sensación de estar fuera del cuerpo o tener sueños vívidos con encuentros con seres sobrenaturales. Estos fenómenos pueden explicarse como estados mentales inusuales o alucinaciones relacionadas con el sueño.

Fenómenos electromagnéticos: Algunas teorías sugieren que campos electromagnéticos anómalos podrían desencadenar respuestas emocionales y perceptuales inusuales en el cerebro humano, lo que se ha asociado con experiencias paranormales.

Sesgos cognitivos y memoria selectiva: La memoria selectiva y los sesgos cognitivos pueden distorsionar la percepción y la interpretación de eventos, llevando a creer que se han experimentado fenómenos paranormales cuando en realidad había explicaciones más mundanas.

Histeria colectiva: En algunos casos, los fenómenos paranormales pueden ser el resultado de la histeria colectiva, donde una comunidad o grupo de personas comparte creencias y experiencias que refuerzan la realidad de lo sobrenatural, aunque no haya pruebas concretas.

Creencias culturales y religiosas: Las creencias culturales y religiosas pueden desempeñar un papel importante en la percepción y la interpretación de los fenómenos paranormales. Lo que para una cultura puede ser un fantasma, para otra puede ser simplemente una figura histórica o un mito.

Es importante mencionar que aunque estas explicaciones lógicas arrojan luz sobre algunos fenómenos paranormales, no pueden abarcar todos los casos. La ciencia aún enfrenta desafíos para estudiar y comprender estos fenómenos de manera sistemática debido a su naturaleza esquiva y compleja.

Los fenómenos paranormales y las experiencias relacionadas con fantasmas despiertan el interés humano por lo desconocido y lo misterioso. Aunque las explicaciones científicas buscan racionalizar estos enigmas, la naturaleza subjetiva y emocional de estas experiencias continúa desafiando la comprensión completa. La clave para abordar este enigma está en el continuo estudio y la apertura a nuevas perspectivas, sin perder de vista la rigurosidad científica y el análisis crítico.