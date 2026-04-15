Modifica INE convocatoria para que una mujer sea titular del organismo electoral en Coahuila

La medida responde a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de garantizar el principio de paridad de género en la integración de los órganos electorales.

En acatamiento a una resolución jurisdiccional, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó la convocatoria para la designación de la titular del Organismo Público Local en Coahuila, estableciendo que el cargo deberá ser ocupado exclusivamente por una mujer.

Durante una sesión extraordinaria urgente, celebrada de manera virtual, el máximo órgano de dirección del INE aprobó los ajustes a las bases del proceso, incorporando nuevos criterios de elegibilidad y participación.

PROCESO CON NUEVAS REGLAS Y CERTEZA JURÍDICA

El acuerdo redefine las etapas del procedimiento, que incluyen el registro de aspirantes, evaluaciones de conocimientos, análisis de perfiles, elaboración de ensayo y entrevistas, con el propósito de asegurar una selección transparente y apegada a los principios rectores de la función electoral.

Asimismo, se estableció que la designación deberá concretarse a más tardar el 2 de noviembre de 2026, para un periodo de siete años al frente del organismo electoral local.

El Instituto reiteró que estas modificaciones fortalecen la legalidad del proceso y refrendan el compromiso institucional con la igualdad sustantiva, al tiempo que garantizan condiciones equitativas para la participación de las aspirantes.