Necesario consolidar una agenda de igualdad sustantiva para mujeres: Cecy Guadiana, senadora de Coahuila

Durante su intervención en tribuna, en el marco de la discusión legislativa sobre la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México, la legisladora afirmó que este momento histórico debe traducirse en acciones concretas que impacten de manera directa en la vida de las mexicanas.

CIUDAD DE MÉXICO.– La senadora morenista Cecilia Guadiana subrayó la necesidad de consolidar una agenda que garantice la igualdad sustantiva, el acceso pleno a la justicia y una vida libre de violencias para las mujeres.

Entre las principales propuestas, destacó la incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos de seguridad y justicia, la emisión urgente de medidas de protección para víctimas de violencia, el fortalecimiento de la libertad y autonomía de las mujeres, así como el reconocimiento pleno del derecho a la igualdad sustantiva.

En ese contexto, Guadiana enfatizó la importancia de la reforma al artículo 73 de la Constitución, la cual busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, con el objetivo de homologar criterios en todo el país.

“La reforma responde a una deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres. Hoy, el feminicidio no se investiga ni se sanciona de la misma manera en todas las entidades, lo que genera impunidad y desigualdad en el acceso a la justicia”, expresó.

Guadiana explicó que actualmente existen diferencias en la tipificación del delito, en los criterios para acreditar razones de género y en las sanciones, lo que provoca que casos similares tengan consecuencias distintas dependiendo del estado donde ocurren.

La legisladora advirtió que el feminicidio representa la forma más extrema de violencia contra las mujeres, derivada de una cadena de agresiones estructurales. En ese sentido, citó cifras que evidencian la gravedad del problema: en América Latina al menos 11 mujeres son asesinadas diariamente por razones de género, mientras que en México siete de cada diez han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

La propuesta legislativa contempla homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, establecer criterios claros de investigación con perspectiva de género, fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades federativas, y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.