UDC debe pagar 6 mdp de multa, ratifica Tribunal; ‘nos duele mucho, no es por desvíos’

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Coahuila
/ 15 abril 2026
    UDC debe pagar 6 mdp de multa, ratifica Tribunal; ‘nos duele mucho, no es por desvíos’
    Lenin Pérez Rivera advirtió que, de mantenerse la multa, el partido tendría que ajustar su gasto ordinario para cubrir el pago en parcialidades. REDES SOCIALES

Dicho monto, que representa casi el 50% de sus prerrogativas, será descontado el próximo año; además, el partido local de Coahuila adeuda otros 5 mdp que ya paga en remanentes diferidos

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó un recurso de impugnación presentado por el partido Unidad Democrática de Coahuila en contra de una multa millonaria aplicada a los ejercicios financieros de 2024.

El recurso, que se analizó bajo el expediente SM-RAP-30/2026 por el Tribunal, contiene la inconformidad ante la multa equivalente a seis millones de pesos por presuntas irregularidades.

Dicho procedimiento derivó de lo contenido en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos locales del ejercicio 2024, que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

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El recurso, que en origen fue dirigido a la Sala Superior del Tribunal, finalmente fue encausado a los asuntos de la Sala Monterrey, la cual desechó el recurso por la falta de una firma autógrafa de los promoventes del partido dirigido por Lenin Pérez Rivera.

La multa aplicada, que equivaldría a seis millones de pesos, representa el 47 por ciento de las prerrogativas públicas que, por ejemplo, el partido recibió para su ejercicio 2026, que ascienden a 12 millones 530 mil pesos, sin contemplar que el partido ya paga remanentes diferidos por cinco millones de pesos ante Hacienda.

Al respecto, Lenin Pérez Rivera manifestó que estas irregularidades consisten en una serie de normas que se han ido afinando en los últimos años en la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, y que representan retos extraordinarios y sin consenso para los partidos locales.

“Tenemos 30 años; el problema es que se ha ido centralizando la fiscalización. Nos duele mucho porque, además, los criterios sobre los que se está sustentando la multa no son asuntos de desvíos de recursos; son, por ejemplo, casos de que no mostramos ocho mil camisetas ni cinco mil banderas, pero tampoco mandan a alguien a revisarlo físicamente”, dijo.

Resaltó que desde hace varios meses se sostuvo una reunión con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, donde se le manifestó la demanda de personal de la Unidad Técnica de Fiscalización en todas las entidades para la atención de dudas o solventaciones de los partidos políticos locales y, aunque se comprometieron a que así sería, hasta la fecha no se ha observado.

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“Tenemos las mismas obligaciones, pero no los mismos derechos que los partidos políticos nacionales. Incluso reconocen que hay una serie de desventajas para los partidos, y quedaron de poner una ventanilla única o funcionarios para atender observaciones”, dijo.

Al respecto, Lenin Pérez Rivera informó que la resolución de la Sala Monterrey, toda vez que es un asunto de forma y no de fondo, todavía puede impugnarse para ser discutida en la Sala Superior; y, si no existe otra posibilidad, el partido tendría que recortar su gasto de actividades ordinarias para pagar la multa el siguiente año en un 25 por ciento mensual.

Fuentes del Instituto Electoral de Coahuila dieron a conocer que todavía están atentas a la indicación del Instituto Nacional Electoral para la retención de la multa, aunque, históricamente, existen casos de sanciones que han sido cobradas a lo largo de diversos ejercicios fiscales de los partidos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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