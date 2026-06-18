FUTFEST Saltillo 2026 enciende el fin de semana con fútbol internacional y concierto de Vagón Chicano

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    FUTFEST Saltillo 2026 enciende el fin de semana con fútbol internacional y concierto de Vagón Chicano
    El Biblioparque Norte será sede este viernes de una jornada especial del FUTFEST Saltillo 2026, con transmisiones de partidos internacionales, actividades recreativas y entretenimiento para toda la familia. HÉCTOR GARCÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias a disfrutar este viernes de una jornada especial en el FUTFEST Saltillo 2026

El FUTFEST Saltillo 2026 ofrecerá este viernes una intensa jornada de entretenimiento para toda la familia, con encuentros internacionales de fútbol, música en vivo y una amplia variedad de actividades recreativas en el Biblioparque Norte.

El alcalde Javier Díaz González convocó a las familias saltillenses y visitantes a formar parte de esta experiencia, que busca consolidarse como uno de los principales espacios de convivencia durante la temporada mundialista. La programación contempla la transmisión de partidos internacionales en pantalla gigante, así como actividades deportivas y culturales para personas de todas las edades.

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La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, destacó que el festival mantiene una oferta integral de entretenimiento que combina deporte, recreación y cultura. Señaló que este viernes las familias podrán disfrutar de los encuentros entre Estados Unidos y Australia, así como del duelo entre Brasil y Haití, además del concierto que ofrecerá Vagón Chicano.

$!Vagón Chicano encabezará la cartelera artística del FUTFEST Saltillo 2026 con un concierto programado para las 10:00 de la noche, como cierre de una jornada dedicada al deporte y la convivencia familiar.
Vagón Chicano encabezará la cartelera artística del FUTFEST Saltillo 2026 con un concierto programado para las 10:00 de la noche, como cierre de una jornada dedicada al deporte y la convivencia familiar. HÉCTOR GARCÍA

La actividad comenzará a la 1:00 de la tarde con la transmisión del partido entre Estados Unidos y Australia. Más tarde, a las 6:30 de la tarde, los asistentes podrán seguir las acciones del encuentro entre Brasil y Haití a través de la pantalla gigante instalada en el recinto.

Como parte de la cartelera artística, Vagón Chicano subirá al escenario principal a las 10:00 de la noche para cerrar la jornada con un espectáculo musical que promete reunir a cientos de asistentes.

$!Además de los partidos y el concierto, el FUTFEST cuenta con activaciones interactivas, zonas para fotografías, videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas.
Además de los partidos y el concierto, el FUTFEST cuenta con activaciones interactivas, zonas para fotografías, videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas. HÉCTOR GARCÍA

Además de los partidos y el concierto, el FUTFEST cuenta con activaciones interactivas, zonas para fotografías, videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas, dinámicas con marcas participantes, juegos mecánicos, espacios gastronómicos, venta de souvenirs y torneos deportivos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis.

El Gobierno Municipal recordó que el acceso tiene un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma digital, y reiteró la invitación para disfrutar de las actividades que permanecerán vigentes hasta el próximo 19 de julio.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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