FUTFEST Saltillo 2026 enciende el fin de semana con fútbol internacional y concierto de Vagón Chicano

El FUTFEST Saltillo 2026 ofrecerá este viernes una intensa jornada de entretenimiento para toda la familia, con encuentros internacionales de fútbol, música en vivo y una amplia variedad de actividades recreativas en el Biblioparque Norte. El alcalde Javier Díaz González convocó a las familias saltillenses y visitantes a formar parte de esta experiencia, que busca consolidarse como uno de los principales espacios de convivencia durante la temporada mundialista. La programación contempla la transmisión de partidos internacionales en pantalla gigante, así como actividades deportivas y culturales para personas de todas las edades.

La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, destacó que el festival mantiene una oferta integral de entretenimiento que combina deporte, recreación y cultura. Señaló que este viernes las familias podrán disfrutar de los encuentros entre Estados Unidos y Australia, así como del duelo entre Brasil y Haití, además del concierto que ofrecerá Vagón Chicano.

La actividad comenzará a la 1:00 de la tarde con la transmisión del partido entre Estados Unidos y Australia. Más tarde, a las 6:30 de la tarde, los asistentes podrán seguir las acciones del encuentro entre Brasil y Haití a través de la pantalla gigante instalada en el recinto. Como parte de la cartelera artística, Vagón Chicano subirá al escenario principal a las 10:00 de la noche para cerrar la jornada con un espectáculo musical que promete reunir a cientos de asistentes.

Además de los partidos y el concierto, el FUTFEST cuenta con activaciones interactivas, zonas para fotografías, videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas, dinámicas con marcas participantes, juegos mecánicos, espacios gastronómicos, venta de souvenirs y torneos deportivos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis. El Gobierno Municipal recordó que el acceso tiene un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma digital, y reiteró la invitación para disfrutar de las actividades que permanecerán vigentes hasta el próximo 19 de julio.

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