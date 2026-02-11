A toda velocidad, auto se estrella puesto de tacos y deja tres lesionadas, en Monclova

Monclova
/ 11 febrero 2026
    A toda velocidad, auto se estrella puesto de tacos y deja tres lesionadas, en Monclova
    Dos clientas, una de ellas adulta mayor, resultaron con diversas lesiones mientras desayunaban cuando el automóvil perdió el control y terminó sobre la banqueta. FOTO: REDES SOCIALES

El percance se originó presuntamente durante una carrera entre vehículos; autoridades de Control de Accidentes realizaron el peritaje para determinar responsabilidades

MONCLOVA, COAH.- La mañana de ayer martes, un aparatoso accidente vial alteró la rutina en el bulevar Juárez, en Monclova, luego de que un automóvil amarillo se proyectara contra un puesto de tacos instalado en la vía pública, dejando como saldo tres mujeres lesionadas y daños materiales de consideración.

El percance se registró alrededor de las 08:00 horas, frente a la universidad Vizcaya, en la colonia El Pueblo. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado, de procedencia extranjera, presuntamente participaba en una carrera con otra unidad cuando su conductor perdió el control al circular a velocidad inmoderada. La trayectoria terminó abruptamente al impactarse contra la estructura metálica del negocio ambulante.

TE PUEDE INTERESAR: Rinden homenaje póstumo a Ramiro Gaona; sirvió más de 40 años a la seguridad de Monclova

En el sitio se encontraba la propietaria del puesto, quien se preparaba para atender a los clientes. Además, dos mujeres —una de ellas de la tercera edad— desayunaban en el lugar al momento del impacto. Las tres resultaron con diversas lesiones tras ser alcanzadas por la unidad y la estructura dañada.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención prehospitalaria a las afectadas y posteriormente las trasladaron a hospitales para su valoración médica. El área fue asegurada mientras se realizaban las maniobras de auxilio y se retiraban los restos del puesto afectado.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y llevaron a cabo el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades del hecho. La escena evidenció la magnitud del impacto, ya que el vehículo terminó incrustado en el comercio, generando alarma entre vecinos y estudiantes del sector.

El accidente reavivó la preocupación en la comunidad sobre las condiciones en que operan algunos puestos de comida instalados en banquetas y zonas cercanas a la circulación vehicular. La falta de protección física en estos espacios deja expuestos tanto a comerciantes como a clientes ante conductores que manejan sin precaución.

Las investigaciones continúan para esclarecer cómo se desarrolló la secuencia que derivó en el choque. Mientras tanto, las tres mujeres permanecen bajo atención médica tras el violento impacto que convirtió una mañana habitual en un escenario de emergencia.

(Con información de medios locales)

Temas


accidentes viales
Choques
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

