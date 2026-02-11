A toda velocidad, auto se estrella puesto de tacos y deja tres lesionadas, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La mañana de ayer martes, un aparatoso accidente vial alteró la rutina en el bulevar Juárez, en Monclova, luego de que un automóvil amarillo se proyectara contra un puesto de tacos instalado en la vía pública, dejando como saldo tres mujeres lesionadas y daños materiales de consideración.

El percance se registró alrededor de las 08:00 horas, frente a la universidad Vizcaya, en la colonia El Pueblo. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado, de procedencia extranjera, presuntamente participaba en una carrera con otra unidad cuando su conductor perdió el control al circular a velocidad inmoderada. La trayectoria terminó abruptamente al impactarse contra la estructura metálica del negocio ambulante.

En el sitio se encontraba la propietaria del puesto, quien se preparaba para atender a los clientes. Además, dos mujeres —una de ellas de la tercera edad— desayunaban en el lugar al momento del impacto. Las tres resultaron con diversas lesiones tras ser alcanzadas por la unidad y la estructura dañada.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención prehospitalaria a las afectadas y posteriormente las trasladaron a hospitales para su valoración médica. El área fue asegurada mientras se realizaban las maniobras de auxilio y se retiraban los restos del puesto afectado.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y llevaron a cabo el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades del hecho. La escena evidenció la magnitud del impacto, ya que el vehículo terminó incrustado en el comercio, generando alarma entre vecinos y estudiantes del sector.

El accidente reavivó la preocupación en la comunidad sobre las condiciones en que operan algunos puestos de comida instalados en banquetas y zonas cercanas a la circulación vehicular. La falta de protección física en estos espacios deja expuestos tanto a comerciantes como a clientes ante conductores que manejan sin precaución.

Las investigaciones continúan para esclarecer cómo se desarrolló la secuencia que derivó en el choque. Mientras tanto, las tres mujeres permanecen bajo atención médica tras el violento impacto que convirtió una mañana habitual en un escenario de emergencia.

(Con información de medios locales)