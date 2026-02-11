Impulsan en Saltillo centro de alto rendimiento para arquería

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Impulsan en Saltillo centro de alto rendimiento para arquería
    Ana Paula Vázquez, arquera saltillense, integró el equipo femenil que conquistó medalla olímpica en París 2024, posicionándose como una de las principales representantes de Coahuila en el tiro con arco a nivel internacional. FOTO: VANGUARDIA

El espacio se ubica en el Biblioparque Norte; hacia el mes de septiembre se realizará un evento internacional que será anunciado por el Gobierno estatal

En Saltillo está en marcha un nuevo centro de entrenamiento de alto rendimiento para tiro con arco en el Biblioparque Norte, con el objetivo de fortalecer una disciplina que ha colocado a Coahuila en el plano olímpico y nacional.

El alcalde Javier Díaz González informó que el proyecto forma parte de una estrategia conjunta con el Estado para impulsar el desarrollo deportivo, particularmente en una disciplina donde la entidad concentra buena parte del talento nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca rehabilitación de plaza en Virreyes Popular con inversión de 613 mil pesos

El Edil recordó que Coahuila ha tenido presencia en competencias internacionales recientes, al mencionar que en la medalla olímpica de París 2024 del equipo femenil participaron dos coahuilenses. “Una es saltillense y una es de Ramos Arizpe, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez”, dijo. En la rama varonil, agregó, también destaca Matías Grande, saltillense y seleccionado nacional.

Comentó que la entidad mantiene presencia tanto en arco recurvo —modalidad olímpica— como en arco compuesto, y sostuvo que “Coahuila tiene la gran mayoría de los seleccionados nacionales” en ambas categorías.

Además del centro de entrenamiento, Díaz González adelantó que en septiembre se realizará un evento de relevancia internacional relacionado con esta disciplina.

“Viene un proyecto muy importante para el mes de septiembre, que es un evento fundamental a nivel internacional”, comentó, y agregó que será el Gobernador quien dé a conocer los detalles en próximas semanas.

Aseguró que el encuentro “va a poner a Saltillo y a Coahuila no solamente en el foco de México, en el tema de tiro con arco, sino a nivel mundial”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Tiro con arco

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bueno y el malo

El bueno y el malo
true

Ayuda a Cuba: Conserva Sheinbaum sus dogmas del pasado
true

POLITICÓN: Harfuch reconoce, una vez más, a Coahuila por resultados en seguridad
Iyané: el regreso del guardián del desierto

Iyané: el regreso del guardián del desierto
Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas, añadió el ejército.

Israel ataca a terroristas de Hamás en Gaza tras violación del alto al fuego
Con 1.85 metros de estatura, Zorrilla regresa como una opción más en el ataque aéreo de Dinos.

David Zorrilla vuelve a Dinos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LFA
Detrás de los mapas y las estrategias, miles de civiles en zonas como Guliaipolé enfrentan la realidad de una ocupación casi total.

Rusia podría tomar ciudades clave de Ucrania
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano