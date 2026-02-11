Impulsan en Saltillo centro de alto rendimiento para arquería

En Saltillo está en marcha un nuevo centro de entrenamiento de alto rendimiento para tiro con arco en el Biblioparque Norte, con el objetivo de fortalecer una disciplina que ha colocado a Coahuila en el plano olímpico y nacional.

El alcalde Javier Díaz González informó que el proyecto forma parte de una estrategia conjunta con el Estado para impulsar el desarrollo deportivo, particularmente en una disciplina donde la entidad concentra buena parte del talento nacional.

El Edil recordó que Coahuila ha tenido presencia en competencias internacionales recientes, al mencionar que en la medalla olímpica de París 2024 del equipo femenil participaron dos coahuilenses. “Una es saltillense y una es de Ramos Arizpe, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez”, dijo. En la rama varonil, agregó, también destaca Matías Grande, saltillense y seleccionado nacional.

Comentó que la entidad mantiene presencia tanto en arco recurvo —modalidad olímpica— como en arco compuesto, y sostuvo que “Coahuila tiene la gran mayoría de los seleccionados nacionales” en ambas categorías.

Además del centro de entrenamiento, Díaz González adelantó que en septiembre se realizará un evento de relevancia internacional relacionado con esta disciplina.

“Viene un proyecto muy importante para el mes de septiembre, que es un evento fundamental a nivel internacional”, comentó, y agregó que será el Gobernador quien dé a conocer los detalles en próximas semanas.

Aseguró que el encuentro “va a poner a Saltillo y a Coahuila no solamente en el foco de México, en el tema de tiro con arco, sino a nivel mundial”.