POLITICÓN: Harfuch reconoce, una vez más, a Coahuila por resultados en seguridad

I. RECONOCIMIENTO

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, volvió a poner el reflector en Coahuila al reconocer la coordinación estatal para detener a Ever José “N”, alias “El Águila”, objetivo prioritario ligado al Cártel del Noreste. No es menor el asunto: se le vincula con delitos de alto impacto y era buscado incluso por autoridades de Estados Unidos. En el operativo participaron, en el ámbito local, la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal, con aseguramiento de armas y vehículos. El mensaje que se envía con este hecho es claro: cuando hay coordinación real entre federación y estado, los resultados llegan... y se notan.

II. MENSAJE POLÍTICO

El reconocimiento también tiene lectura política. No es la primera vez que García Harfuch destaca acciones de Coahuila en tiempos de Manolo Jiménez; ahí está el decomiso histórico de huachicol fiscal en 2025. En seguridad, los números y los golpes a grupos criminales pesan más que los discursos. Claro, falta sostener el ritmo y que los resultados se mantengan en el tiempo. Pero en un país donde la seguridad suele ser un flanco débil, que un estado reciba menciones positivas desde la federación no pasa inadvertido.

III. ORDEN OCULTA

El periodista Pedro Ferriz de Con aseguró que existe una orden de aprehensión en su contra que, según él, deriva de denuncias que hizo hace años sobre presuntos actos de corrupción del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Afirma que la orden se habría girado sin aparecer en los registros públicos habituales para que él no supiera de su existencia y poder detenerlo al ingresar a México. Ya promovió un amparo, pero señala que aun así podría enfrentar molestias legales. Su acusación es seria, pues implica que la justicia se use para perseguir a periodistas incómodos.

IV. ALERTA JUDICIAL

Ferriz sostiene que el tema rebasa su caso personal y habla de un sistema judicial vulnerable a intereses particulares. Sin que hasta ahora se conozcan públicamente todos los elementos del expediente, su denuncia abre un debate delicado sobre justicia y libertad de expresión. Si un periodista cree que puede ser detenido por su trabajo, el asunto se vuelve político. Falta ver cómo responden las autoridades y qué resuelven los jueces sobre su amparo.

V. LUGAR APARTADO

Nos cuentan que la maestra María del Rosario Linares Yeverino, comisionada de la DGETI en Coahuila, quiso quedar bien con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, y terminó quedando mal con todos. Llegó tarde a un evento y, al creer que el edil ya estaba en el lugar, decidió estacionarse en un cajón para personas con discapacidad. El detalle no fue sólo la falta, sino la reacción: cuando le preguntaron, en vez de reconocer el error, lo justificó diciendo que era “por respeto al alcalde”. Prioridades claras: la foto política es más importante que el respeto a la norma y la empatía ciudadana.

VI. DISCULPA PENDIENTE

Peor aún, nos dicen que al verse cuestionada intentó frenar la difusión de la entrevista y hasta charoleó con su cargo. Un error lo comete cualquiera; sostenerlo con soberbia ya no es error, sino dolo. En la actualidad a los funcionarios se les exige sensibilidad. Bastaba un “me equivoqué”, pero no: Linares prefirió cuidar la relación política antes que dar ejemplo cívico. Luego se preguntan por qué la ciudadanía desconfía. A veces el problema no es la falta... sino la actitud.

VII. HISTRIONISMO VACÍO

La sesión de ayer de la Diputación Permanente del Congreso incluyó un interesante intercambio de posiciones entre el morenista Antonio Attolini y el verde Jorge Valdés Flores, quien preside la mesa directiva. Y fue interesante por el contraste de estilos para usar la tribuna: de un lado, el desbordamiento emocional, que intenta pasar por pasión discursiva, y del otro un estilo más bien sosegado que buscó mantener el debate en los terrenos del respeto y de la cordialidad parlamentarias. Y es que Attolini, según se vio, llegó ayer particularmente encendido y con ánimo rijoso, al grado que hasta improperios empleó en un momento porque no funcionaba su micrófono.

VIII. SOLEDAD

Valdés, por su parte, mostró talante sereno y se dedicó a acotar, incluso en tono amistoso, a su paisano lagunero quien, según se ve, sólo habla para los reels y shorts que publica en redes sociales. Porque, con todo y sus “encendidos” discursos, no logró convencer ni a los suyos, pues a la hora de la verdad, es decir, la de los votos, la líder de su bancada, Magaly Hernández, y el petista Tony Flores simplemente lo dejaron solo... como si no lo hubieran escuchado. Por algo será.

IX. DAÑOS

Ahora que está de moda presumir los trabajos de bacheo en las calles, los que tienen que ponerse las pilas son los responsables de esa área en el municipio que gobierna Tomás Gutiérrez. Y es que, nos dicen, en algunas arterias de la zona urbana de Ramos Arizpe los trabajos de pavimentación se ejecutaron de manera defectuosa, de forma que varias alcantarillas se han convertido en auténticas trampas que ya han dejado varados a múltiples automovilistas, pues el desnivel con el cual quedaron provoca, en el mejor de los casos, que revienten las llantas y, en el peor, que los autos sufran desperfectos mecánicos de consideración. ¿Alguien se hará cargo?